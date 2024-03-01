Нові тендерні умови для постачальників армії, оголошені Державним оператором тилу, містять абсурдно жорсткі вимоги та знов будуть оскаржені у судах, що може призвести до зривів забезпечення харчуванням ЗСУ.

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Про це пише правозахисник та волонтер Олександр Аронець у своїй колонці на сайті «Ділова столиця».

Волонтер зазначає, що анонсована головою ДОТ Арсеном Жумаділовим реформа щодо залучення до постачання продуктів в армію великих ритейлерів виявилася невдалою. Натомість Державний оператор тилу оголосив нові тендерні умови, які містять вкрай жорсткі каральні санкції до учасників торгів.

«Тепер вводяться абсолютно драконівські умови для постачальників. Якщо для ритейлерів була передоплата та відсутність штрафів, то зараз відстрочка та штраф більше 50% вартості товару за день прострочки. Тобто, їхала машина, зламалася. На тобі штраф у 50% відсотків. Ясно, що покарання неадекватне, і його будуть обходити — хабарями. Крім цього штрафу — купа інших. За відсутність реєстрації постачальником податкової накладної — штраф, розмір якого дорівнює розміру втраченого замовником податкового кредиту», — зазначає правозахисник.

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За його словами, до цього ДОТ активно просував умови тендерів, яким відповідали великі торгівельні мережі, проте ритейлери не прийшли на торги.

«Підозрюю, що не прийшли тому, що злякалися топорності і зухвалості, з якими все під них заточувалося. Гадаю, рітейл зважив на недолугість „реформаторів“ і колосальне суспільне значення помилок, які нові гравці скоювали б, скоріше за все (а про це каже минулий досвід рітейлерів) у масовому порядку. У разі подібних збоїв правоохоронці були б змушені реагувати миттєво і жорстко, а навіщо рітейлерам проблеми з діючим, добре налагодженим бізнесом. Чиновник візьме гроші, і поїде до своєї квартири у Стамбулі, а нам рахунки арештують і магазини закриють? Дякуємо, але поки без нас», — продовжує волонтер.

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Нове переформатування та жорстке посилення тендерних умов, на думку Аронця, може пояснюватися помстою або свідомим прагненням до створення корупційного середовища.

«Дехто вважає, що нинішні алогічні вимоги ДОТу є помстою за те, що не вдалося завести своїх гравців. Але більш популярна думка, що закручування гайок — підготовка до банального «обілєчіванія» ринку. Створення неможливих для ведення бізнесу умов, в яких існування буде можливим лише за допомогою хабарів чиновникам. От заради чого і запускалася «реформа?», — зазначає волонтер.

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Правозахисник вважає, що ДОТ займається створенням неможливих для ведення бізнесу умов, яке напряму загрожує стабільності забезпечення ЗСУ.

«Мене у цій ситуацій щиро дивує зухвалість і безкарність очільника ДОТ. Який чомусь вирішив, що система постачання армії — це його вотчина, власність, у якій він, як у тому анекдоті, може проводити експерименти, а після катастрофи скаже: «шкода, в мене було ще так багато ідей! Очевидно, що нові торги також будуть оскаржені в судах, і харчування армії опиниться під загрозою. І керівництву ДОТу прийдеться відповідати не перед постачальником, не перед міністерством, а перед хлопцями з передової — пояснювати їм, що вони голодні через чергову «реформу», — написав Олександр Аронець.

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