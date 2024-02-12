Екснардеп Береза звинуватив Жумаділова, відповідального за їжу для ЗСУ, у «корупційно-рейдерській оборудці»

Про очевидні корупційні ризики, закладені у тендерні умови новим розпорядником грошей на забезпечення ЗСУ харчуванням — ДП «Держаний оператор тилу», — попереджає колишній нардеп Борислав Береза.

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Він пояснює, яким чином голова ДП Арсен Жумаділов прибрав від тендерів колишніх учасників і виписав нові умови, виконати які можуть лише великі торговельні мережі.

«Ціна питання — 11 мільярдів на рік… Чисто корупційно-рейдерська оборудка часів Януковича. І щось мені підказує, що знову побачимо яйця по 17 грн, проте від торговельних мереж», — стверджує екснардеп.

За його даними, на те, що нові умови закупівель харчування робилися «на колінці», вказує хоча б вартість лотів, яка плаває від 3 мільярдів гривень до 48 мільйонів: «Хоча раніше вони розподілялися приблизно порівну».

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Також новим потенційним переможцям тендерів держпідприємство Жумаділова надало можливість заробити на 30% більше, оскільки під них ціну послуги з харчування бійця підвищено зі 107 гривень до 137. Окрім цього, за доставку тепер буде платити держава.

«А раніше це був обов’язок постачальника. Більше 30 мільйонів на день на рівному місці — непогана корупційна рента», — пише екснардеп.

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Дрібних постачальників, за його даними, Жумаділов відсік за допомогою норми у «25 складських приміщень в одному регіоні».

Але цю норму, як підмітив нардеп, було створено поспіхом: Жумаділов не сказав жодного слова про площу самих складів.

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«Виходить так, що власник 25 сараїв у Київський області може постачати товари до Харкова. А власник кількох складів по 2 тисячі квадратних метрів у Харківській області — вже ні», — пише Береза.

Ще одна деталь, на яку звертає увагу екснардеп: згідно з новими умовами від Жумаділова, потенційні постачальники можуть отримати аванс до 50%, тобто 1,5 млрд від тримільярдного тендеру, і «тихо піти у ліс» з отриманим мільярдним «кредитом». Адже тепер керівництво Міноборони вирішило прибрати норму про обов’язкову компенсацію вартості непоставленого товару.

Подібні вимоги від Жумаділова, переконаний екснардеп, можуть зробити постачальником харчування для ЗСУ зовсім неочікуваних і небажаних гравців.

«А якщо тендер виграє „великий чесний бізнес“ під назвою „Ашан“, який визнаний спонсором війни, адже працює у росії та підозрюється у забезпеченні продовольством окупаційної армії? Ці хлопці будуть тепер вболівати за обидві сторони, якщо виграють тендер? Чи вони зірвуть постачання, щоб не втратити ринок в рф?» — запитує політик.

Нагадаємо, у гонитві за комісійними «Агенція» Жумаділова завищила вартість їжі для ЗСУ на 1,5 млрд грн.

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