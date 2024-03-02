«Тут просто жах»: в Одесі після удару безпілотника зруйновано багатоповерхівку, є жертви (фото, відео)

У ніч проти суботи, 2 березня, росіяни здійснили чергову терористичну атаку дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136» та ракетами.

Загалом ворог атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл. та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — рф, Балаклея — Крим, повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ.

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14 «шахедів» були знищені у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Але, на жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

Як повідомляють у Силах оборони півдня, 8 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину.

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Впродовж години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку — 7 цілей було знищено. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси поцілив у 9-ти поверховий будинок спального району.

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Частину під'їзду із 18 квартир зруйновано. «Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів», — сказав мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Фото Сил оборни півдня

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Фото Сил оборни півдня

Станом на 5 ранку було відомо про одного загиблого чоловіка. «Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці», — повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв терористичної атака зросла до двох.

Фото Сил оборни півдня

Фото ДСНС

В ДСНС повідомляють, що рятувальна операція триває безперервно — під завалами можуть бути люди. Станом на цей час на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Також вночі дрони-камікадзе атакували Харківщину. За інформацією керівника обласної ОВА Олега Синєгубова, в областному центрі У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів.

Фото "Суспільне"

Фото "Суспільне"

Фото "Суспільне"

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко додав, що один з «шахедів» поцілив по двору у Шевченківському районі. Це — спальний район Харкова. Наразі інформації про поранених або загиблих немає.

В ДСНС уточнили, що горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.

Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району.

Фото ДСНС

Фото поліції

«В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н.», — йдеться у повідомленні.

На трагічні події відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив на необхідності збільшення поставок систем ППО: «Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО — це те, що зберігає життя».

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі — тоді загибли двох місцевих мешканців.

Фото ДСНС, Сил оборони півдня, «Суспільне»

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