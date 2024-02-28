Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами: військові розповіли про збиті цілі

В ніч на середу, 28 лютого, війська рф вкотре запустили дрони-камікадзе «шахед» по Україні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України були знищені усі дрони-камікадзе типу «шахеді», які російські окупанти запускали вночі під час чергової повітряної атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ранковому зведенні військового командування зазначається, що загалом противник застосував 10 ударних безпілотників для атаки ввечері вівторка, 27 лютого.

РЕКЛАМА

«Наприкінці минулої доби, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу „Shahed“. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено», — йдеться в заяві військових.

РЕКЛАМА

Своєю чергою в прес-службі Сил оборони півдня України зазначили, що 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївську та Одеську області.

«Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку», — розповіли захисники.

РЕКЛАМА

Зазначається, що переважна більшість «Шахедів» була збита над морем:

1 — в Миколаївській області,

9 — на Одещині.

Втім, під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого «Шахеда» пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

«Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди не ушкоджені», — передали військові.

Також у командуванні Повітряних сил ЗСУ згодом уточнили, що крім «Шахедів», росіяни запускали по Україні цієї ночі зенітні керовані ракети С-300.

Т.ч. у ніч проти 28 лютого противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу «Shahed» із району російського Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо також, що в ніч проти 27 лютого ворог скинув КАБи на Сумщину — у Юнаківській громаді місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

421

Читайте нас у Facebook