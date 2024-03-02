Ще пошкодуєте, що з ними зв'язалися: астрологи назвали найжорсткіших аб'юзерів серед знаків зодіаку

Астрологи, які раніше склали гороскоп на наступний тиждень, назвали знаки зодаіку, представники яких більше за інших схильні до маніпуляцій, тиску та відстоювання своїх інтересів у жорсткій формі, пише ukr.media.

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Лев

Представники цього знаку дуже люблять розкіш і все, що пов'язане з якістю життя. Вони ніколи не страждають від заниженої самооцінки і хочуть, щоб їхнім партнером можна було пишатися. Якщо ви не будете відповідати підвищеним вимогам, він навряд чи з вами розлучиться. Швидше намагатиметься перевиховати, нав'язати свої принципи та погляди.

«Переодягнися», «поміняй роботу», «тобі слід замислитися над своїм іміджем», «в очах моїх друзів ти виглядаєш безглуздо» — такі фрази часто можна почути від чоловіка-Лева.

Телець

Представники знака досить спокійні, сімейні та віддані. Якщо він любить партнерку, готовий буде згорнути заради неї гори та забезпечити їй гідне життя. Винятки бувають у двох випадках — якщо зачепите його его і не відповідатимете взаємністю.

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Особливо важким може бути розставання — маніпуляції, вмовляння, обіцянки, погрози, спроби ізолювати вас від оточення, яке може призвести до більш логічних і вагомих аргументів. Якщо це відбувається з вами — біжіть. Він не зупиниться ні перед чим.

Стрілець

Веселі, легкі на підйом, імпульсивні та активні — ці риси найчастіше характеризують представників знака. Але сварки та конфлікти можуть нагадувати італійську драму з ляпасами, образами та биттям тарілок.

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Заради справедливості — вони не влаштовуватимуть скандалу через немиту тарілку. Але обстоюють особисті межі дуже жорстко. Так, такі чоловіки відходливі. Вже за годину вони будуть говорити, що ви найкраща, дарувати подарунки та широко посміхатися. Але постійна «емоційна гойдалка» — теж прояв аб'юзу.

Скорпіон

Найцікавіший знак Зодіку. Вони — майстерні маніпулятори і добиватимуться свого будь-якими шляхами. Найстрашніше, що ви можете навіть не помічати це. Але в один день розумієте, що живете зовсім не так, як вам подобається.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три найнебезпечніші для оточуючих знаки зодіаку, а також порадили не вірити на слово представникам чотирьох знаків зодіаку.

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