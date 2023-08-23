Відчайдушні брехуни: астрологи радять не вірити на слово представникам цих чотирьох знаків зодіаку

Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, розповіли, люди яких знаків люблять найбільше брехати. Такі люди дотримуються життєвого принципу: одні сприймають брехню на благо, інші можуть, як кажуть, брехати відчайдушно, інформує Ukr.Media.

3 місце — Риби

Риби — витончені натури, без перебільшення геніальні люди і прекрасні психологи, які вміють створювати таку ілюзію, в яку ви повірите без жодного сумніву, прийнявши сказане за чисту монету.

Крім того, найчастіше представники цього водного знаку і самі обманюватимуться, перебуваючи у своєму світі, повному фантазій, у той час як сувора правда життя просто може їх поранити. Саме з цієї причини Риби змушені вдаватися до хитрощів, щоб захистити свій тендітний внутрішній світ, а не з корисливою метою, на відміну від представників інших знаків Зодіаку.

Серед знаменитих Риб величезна кількість творчих людей, які присвятили своє життя музиці та поезії, а також безліч великих геніїв, у розумінні яких брехня — це лише нова грань правди.

Одні з найяскравіших представників цього знаку — Альберт Ейнштейн, Брюс Вілліс, Стів Джобс, Боттічеллі, Вівальді, Шопен та Шерон Стоун.

2 місце — Лев

Вогняні Леви заслужено посідають друге місце у рейтингу астрологічних обманщиків. Але, правду кажучи, люди, народжені під знаком Лева, не брешуть — вони просто роблять гарні «заголовки», в які спочатку охоче вірять самі, а потім — у них вірить і весь світ.

Іншими словами, Левів можна гордо називати «королями художнього свисту»: вони не знають, що таке брехня, і ніколи не опускаються до цього рівня. Але щось недоговорити чи просто прикрасити — це саме до них. Загалом, жити на планеті без Левів було б дуже нудно, адже перебувати в їхньому приємному суспільстві — справжнє свято.

Також серед популярних представників знака Лева — Роберт Де Ніро, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, Кріс Хемсворт та Джейсон Момоа, Мадонна, Арнольд Шварценеггер.

1 місце — Скорпіон і Близнята

Скорпіон — головний маніпулятор та провокатор, який урочисто очолює список зіркових брехунів. Представники цього знаку Зодіаку брешуть майстерно і красиво — як то кажуть, комар носа не підточить.

Інтелектуальні Скорпіони вміють обманювати незалежно від того, скільки слів вони сказали одне чи сотню. Дивно, але вони можуть брехати навіть мовчки, тож життя з ними — гра, яка обіцяє бути цікавою.

Найвідоміші Скорпіони — Леонардо ДіКапріо, Райан Гослінг, Хоакін Фенікс, Адам Драйвер, Білл Гейтс, Меттью МакКонахі.

Зі Скорпіонами по праву розділили п'єдестал Близнята — природжені фантазери, авантюристи та трохи аферисти. До слова, астрологи постійно сперечаються між собою, хто ж обманює витонченіше — Скорпіони чи Близнята. Останні ж, завдяки чудово розвиненій фантазії, спразі пригод та аналітичному складу розуму, не тільки брешуть віртуозно і з вогником, а й формують цілі епохи свого імені.

Яскраві приклади — знамениті Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Колін Фаррелл, Кріс Еванс, Мерилін Монро, Дональд Трамп, Пол Маккартні.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, для яких трьох знаків зодіаку восени розпочнеться «чорна» смуга.

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