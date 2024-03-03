Ракам — приємні новини, Водоліям — важливі знайомства, Левам — вдалі перемовини: що обіцяють зорі на день Вогняного Тигра

Перша неділя весни, 3 березня, буде насиченим подіями та результативнем днем, обіцяють астрологи.

Цей день підходить для початку важливих переговорів та ділових зустрічей, здобуття освіти та підвищення кваліфікації. А вечір варто провести з коханою людиною або в родинному колі, це принесе багато радощів і позитивні емоції, твердять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Своєю чергою, знавці Східної астрології нагадують, що третє березня — день Вогняного або Палаючого Тигра.

Палає ця істота від бажання виконувати всі справи ретельно і дуже добре.

РЕКЛАМА

«Характер Вогняного Тигра виявляється у його сміливості, вправності та бажанні контролювати ситуацію. Він готовий брати на себе відповідальність і домагатися своїх цілей без коливань. Сьогодні день буде насиченим і активним днем, тому нікому не варто розслаблятися і втрачати концентрацію. «Важливо використовувати свою енергію продуктивно і наполегливо, працювати над поставленими завданнями», — радять астрологи. .

Але оскільки в неділю багато людей планують відпочинок, то ненадовго можна відволіктися від виконання завдань і разом з відомим коміком Дядею Жорою потренуватися зустрічати весняні свята.

РЕКЛАМА

А після короткого відпочинку можна сміливо переходити до передбачень астрологів Західної традиції.

РЕКЛАМА

Овен

Сьогодні багато хто пропонуватиме вам свою допомогу. Не відмовляйтеся від підтримки, навіть якщо її пропонують ті, хто раніше не відчував до вас симпатії. Не виключено, що у вас з'явиться якийсь впливовий покровитель. Гарний день для спілкування з друзями, пошуку нових ділових контактів.

Телець

На вас очікує день із підвищеним емоційним фоном. Тому необхідно тримати себе в руках, і не піддаватися на провокації. Доведеться вести довгі розмови з рідними, пояснювати свої вчинки або плани. Щоб не зіпсувати стосунки, будьте терплячішими, більше поступайтеся, не критикуйте близьких друзів.

Близнюки

Під час вирішення фінансових питань не поспішайте, візьміть час на обмірковування. В іншому разі ви ризикуєте втратити велику суму. Зірки кажуть, що 3 березня Близнюки часто стануть вступати в суперечки, доводити оточенню свою точку зору. Відкладіть планування своїх дій на потім.

Рак

Енергія сьогодні на високому рівні, тому Раки з ентузіазмом беруться за складні або нудні справи. Розраховуйте тільки на свої сили: оточення навряд чи буде вам корисним. Хтось із близьких потребує вашої участі. Увечері можна очікувати несподіваних приємних новин.

Лев

Готуйтеся провести день активно, багато спілкуватися і зустрічатися з новими людьми. Доведеться підлаштовуватися під них, враховувати їхній настрій і контекст розмови. Однак ділові бесіди будуть вдалими для Левів, вони доб'ються бажаного. Нові ідеї або плани можна почати реалізовувати вже сьогодні.

Діва

Складний і несприятливий день. Вам важко знаходити спільні теми навіть із близькими людьми. Може здаватися, що оточуючі спеціально вас дратують. Дівам не завжди вдається уникнути сварок або з'ясування стосунків. Однак ваші погляди на деякі події можуть змінитися, з'являться нові пріоритети.

Терези

Увесь день Терези відчуватимуть роздратування і занепокоєння. Велика ймовірність зіпсувати стосунки з жінкою, яка раніше була близьким другом. 3 березня обставини складаються не на вашу користь, тому доводиться витрачати багато сил і часу, щоб розібратися або ухвалити рішення.

Скорпіон

Будьте особливо уважними і ввічливими з людьми, які можуть вплинути на вашу кар'єру або професійне становище. Несподівано сказане вами різке слово може сильно зіпсувати стосунки і позначиться на вашому майбутньому. Не давайте відповідь, поки не обдумаєте всі її наслідки та ризики.

Стрілець

Весь день вам буде складно зосередитися на справах, оточення вас постійно відволікає від важливих занять. Стрільці сьогодні отримають важливі новини. Прислухайтеся до розмов навколо: можливо, якась інформація надійде до вас від незнайомих людей.

Козоріг

Важливо залишатися спокійним і зберігати холоднокровність, чим би ви не вирішили сьогодні займатися. У Козорогів можливі суперечки з близькими, конфлікти на побутовому ґрунті. Не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує: можливо, ці люди незабаром підтримають вас у якійсь складній ситуації.

Водолій

День вдалий і плідний. Водолії можуть вирішити багато складних питань, заручитися підтримкою потрібних людей. Проявляйте ініціативу, будьте активнішими, і ви досягнете бажаного швидше. Вам легко справити гарне враження на оточення, познайомитися з кимось особливим.

Риби

Сьогодні ви можете досягти гарних результатів, займаючись якоюсь важливою для вас справою. Риби зосереджені, рішучі й націлені на перемогу. 3 березня може відбутися важлива зустріч із людиною, яка пізніше вам дуже допоможе. Короткі поїздки принесуть вам позитивні емоції.

Після гороскопів можна переходити до прогнозу погоди, «підсолодивши» його наперед співом відомого красунчика.

Хоча погода, відверто кажучи, сьогодні буде непоганою: сонячно, але у деяких областях можливі дрібні дощі. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Невеликі дощі прогнозуються на заході України, а саме у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

На решті території без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний зі швидкістю 5−10 м/с. Вдень у східних областях місцями пориви до 15−18 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у більшості областей +3 +8 градусів, а на заході до +6 +11.

Вночі очікується від +2 до -3, у західних областях від 0 до +5 градусів.

У столиці сьогодні теж буде сонячно, опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний, 5−10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +4 +6 градусів.

Тобто, зірки і природа сьогодні на нашій стороні, тому день можна починати весело і радісно.

Тим більше, що скоро у багатьох людей почнеться «біла» смуга у житті.

218

Читайте нас у Facebook