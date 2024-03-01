Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Перший день весни, 1 березня, за прогнозами астрологині та авторки методики економії «супермаркет» Анжели Перл, обіцяє бути сприятливим днем для багатьох представників знаків зодіаку.

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Цього дня, на тлі приємних зустрічей у неформальній обстановці, відбудеться безліч вдалих збігів, які піднімають настрій. А представники деяких знаків зодіаку повернуться до давніх хобі, вважає фахівчиня.

Нинішній день, звичайно, краще починати зі сніданку у сімейному колі. Але при цьому бажано відмовитись від гаджетів — іноді вони бувають дуже небезпечними.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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День надає Овнам унікальну можливість обговорити важливі питання та порозумітися з друзями, однодумцями і навіть суперниками. У вас яскраво проявляються дипломатичні таланти, тому сьогодні рекомендується врегулювати суперечки з тими, хто нещодавно був на іншому кінці барикад. Перспективи обіцяють гарні новини та вигідні угоди.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Цей день запрошує Тельців до експериментів та нових ідей. Повернення до старих занять також буде корисним. Обговорення майбутніх планів із друзями дасть новий досвід. Всі починання будуть вдалими, але важливо не брати на себе трудомістких завдань. Зустрічі ввечері обіцяють приємні моменти та підняття настрою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Близнюкам доведеться долати перешкоди цього дня, хоча відповіді на запитання будуть здаватися очевидними. Рекомендується покладатися на свої сили та утримуватись від прохань про допомогу. Наприкінці дня очікуються приємні новини. Близнюкам важливо також звернути увагу на своє здоров'я та позбутися шкідливих звичок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Чудовий день для Раків, особливо у неформальній обстановці. У вас з'явиться можливість порозумітися з тими, з ким були недавні розбіжності, а цікаві пропозиції, включаючи грошові, створять сприятливу атмосферу. Настав час втілити в життя мрії, у тому числі і придбати довгоочікувані речі.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам слід уникати суперечок з оточенням, враховуючи агресивний настрій людей. В такому разі ворогів виявиться менше, ніж здається. Також важлива обережність в обіцянках, в цілому день підходить для роздумів про майбутнє. Фокусуйтеся у своїх справах, ігноруючи провокації. Старанність у справах принесе сьогодні добрі результати.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

1 березня зорі обіцяють Дівам приємні зустрічі та гарні новини, які піднімуть настрій. Вдома та на роботі очікуються приємні зміни, що супроводжуються вирішенням деяких проблем. Зустрічі у неформальній обстановці з партнерами допоможуть обговорити майбутні плани. А інтуїція стане вашим вірним радником, вказуючи на правильні кроки у різних ситуаціях.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів 1 березня стане випробуванням у тому, щоб зберігати спокій. Рекомендується покладатися на здоровий глузд, уникаючи помилок, які можуть дорого коштувати. У фінансових питаннях потрібна обережність — це допоможе уникнути зайвих витрат. Ентузіазм у виконанні обов'язків на роботі допоможе досягти успіху навіть у несподіваних сферах.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У Скорпіонів можуть виникнути складнощі, але ви будете готові прийняти виклик. Подолати труднощі допоможуть ентузіазм і рішучість. Нові справи можуть принести несподіваний успіх, але набагато важливішими сьогодні для вас будуть перспективи плідного співробітництва у майбутньому. На роботі може виникнути романтична історія, а ввечері вдасться можливість весело провести час із друзями.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям звично робити те, що їм хочеться, викликаючи здивування оточення. Однак день більш за все підходить для обговорення планів на майбутнє та вирішення ділових питань з партнерами. Можливі знайомства з новими колегами, а всі починання будуть давати позитивні результати. В особистому житті можуть виникнути конфлікти, але їх доведеться вирішити за допомогою фізичної активності та заняттями спортом всією сім'єю.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козорогів 1 березня — чудовий час для спілкування з однодумцями та обговорення майбутніх планів. Підтримка друзів допоможе відчути себе впевненіше. Деякі мрії зможуть здійснитись, але варто уникати зайвої роботи, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Друга половина дня підходить для часу з рідними та близькими, а також для розробки планів на майбутнє.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв відкривається можливість закінчити давні сварки та конфлікти і відновити добрі зв'язки з потрібними для вас людьми. Ваші наміри проявити ініціативу у примиренні будуть оцінені оточенням. Романтична вечеря або незвичайне побачення додадуть яскравих моментів у житті.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби виявляють наполегливість у дотриманні планів, попри можливі перешкоди. Ділові переговори пройдуть успішно, а день в цілому добре підходить для покупок та зміни іміджу. Для вас відкриються нові професійні можливості у нових проєктах. У любовній сфері очікується стабільність та гармонія.

В деяких країнах, як відомо, планують святкувати початок весни. На жаль, іноді нова традиція приводить до непередбачуваних наслідків, адже у всьому має бути баланс хоробрості та безпеки.

Також нагадаємо, що за Східним календарем, 1 березня вважається днем Хороброго Щура.

В Азії цю істоту називають сміливою, безстрашною та готовою до будь-яких вчинків — наприклад, до імпровізованих польотів.

А коли багато щуриків збираються докупи, то вони можуть заставити рахуватися з собою навіть великих, але ледачих котів.

Також Щур — це символ інтелекту та швидкого мислення, завдяки чому він легко вирішує проблеми та швидко адаптується до нових умов, вважають знавці Східної астрології.

«У роботі цей день принесе нові виклики, і ви зможете успішно подолати завдяки своїй винахідливості та здатності швидко знаходити рішення. Нові завдання можуть з'явитися несподівано, але будьте готові до них і ви виявитеся досить ефективним у їх виконанні», — радять астрологи східної традиції.

Сьогодні не варто розраховувати на відпочинок, адже енергія Дерев'яного Щура вимагає посиленої праці та активності.

В особистому житті та сімейних стосунках можете очікувати підтримки та розуміння від близьких. Сімейне коло буде важливим джерелом підтримки та комфорту під час викликів, що можуть виникнути протягом дня.

Також сьогодні українці можуть розраховувати на прекрасну весняну погоду.

«Весна прийде в Україну з сонцем, сухою погодою та теплом. Правда, вже скоро варто очікувати похолодання», — попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря, за її інформацією, протягом дня становитиме +7…+12 градусів, у західних областях +12…+19 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7…+10 градусів.

Крім цього, 1 березня опадів в Україні не буде.

«Вітер — південно-східний, помірний, на заході часом рвучкий, до сильного. У Києві весна розпочнеться із пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю та теплим днем, до +10 градусів!» — додала синоптикиня.

А збільшення хмарності та невелике похолодання, за попередніми прогнозами, очікується з 6 березня.

В перший день весни варто мріяти про те, яким буде наше майбутнє після війни.

Або згадати одну з найвідоміших пісень загадкової Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки», яка теж налаштовує на серйозні роздуми.

Крім того, можна скоригувати плани на найближче майбутнє за трьома картами Таро.

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