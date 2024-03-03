Фінансовий Таро-гороскоп на тиждень до 10 березня: кого чекає приплив грошей, а кого — чудові можливості у бізнесі

Перша неділя весни, 3 березня, чудово підходить для початку важливих переговорів та ділових зустрічей, вважають астрологи. Якщо ви зараз саме так проводите час, то можна не сумніватись в результативності перемовин.

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А про те, що чекає представників різних сузір'їв з початком нового тижня, розповість фінансовий розклад за картами Таро, який зробили в редакції видання «Телеграф».

Ось які карти на наступний тиждень випали у фінансовому розкладі.

Овен — Вісімка мечів

Наступного тижня вам доведеться «затягнути пояс», оскільки на зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

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Телець — Вісімка кубків

На наступному тижні на Вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проєктами.

Близнюки — Вежа

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей то тим паче. Будьте обережні, оскільки Вежа зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

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Рак — Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся ви ними, залежить тільки від вас.

Лев — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, отримання спадщини. Але для успіху краще сісти і попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на вашому боці.

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Діва — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає поганою ознакою, — найближчого тижня на вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Терези — Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Скорпіон — Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових справах та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Стрілець — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання ви можете філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Козоріг — Десятка мечів

Ця карта передбачає розорення, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні судові процеси. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки вона обіцяє і кінець чорної смуги. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Водолій — перевернута Двійка мечів

Не будьте надто довірливими, хтось у Вашому оточенні може не бажати вам добра і може незабаром вас розчарувати. Справи можуть опинитися під загрозою через проблеми з документами, людський фактор та інші раптові негаразди.

Риби — перевернута Шістка кубків

Особливих змін у найближчий тиждень очікувати не варто, тим більше на краще. У цьому положенні карта говорить, то ви можете бути схильні аналізувати минулий негативний досвід і применшувати наявні проблеми, через що нічого не зрушить з місця.

Втім, представникам деяких знаків зодіаку варто чекати «білу смугу» у житті, і вони будуть літати на крилах щастя у березні, можливо, ви якраз серед них.

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