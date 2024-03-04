На Миколаївщині безхатченко викрав 8-річну дівчинку з дому та тримав її у виритому бункері (фото)

На Миколаївщині поліцейські оголошували про розшук зниклої дитини, яку, як з'ясувалося пізніше, вкрали. До речі, на Київщині був схожий випадок, коли маленьку дівчинку вкрали у мами у той час, коли вона розраховувалася за покупку на касі.

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В місцевій поліції розшукували 8-річну Ангеліну Чугай з села Лепетиха Березнегуватської громади, яка зникла з дому увечері 1 березня. До розшуку долучалися як місцеві правоохоронці, так і оперативники та ювенали обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села…

Фото поліції

Перевірялися та обстежувалися околиці, покинуті будівлі, пустирі, колодязі, лісосмуги, територію оглядали й за допомогою аеророзвідки.

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Фото поліції

На щастя, дитину вдалося знайти — її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує

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Ігор Блошко, який свого часу працював в МВС, розповів подробиці цієї справи, зазначивши, що дівчинку вкрав безхатько — її знайшли у шести кілометрах від населенного пункту у викопаному в землі бункері.

Фото зі сторінки Ігоря Блошка

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«Вночі саме цю ділянку пройшли і не помітили. Місцеві допомагали шукати, теж пройшли повз. По другому кругу вдень, вивчаючи територію більш детально, один із баштанських оперів наступив на траву, а вона здвинулась. Це була замаскована кришка бункеру, який викопав в землі злочинець, — пише він на своїй сторінці у соцмережах. — Туди, а він там з дівчинкою. Затримали на місці оцю скотину, звільнивши з його лап малолітню потерпілу. Дякуючи Богу і поліції, дівчинка жива і здорова. Не відомо, що могло з нею статися, якби зволікали, бо наміри злочинця були… Бомжара викрав дитину з будинку і тягнув її силоміць із собою до укриття. Зараз воно арештоване. Дівчинці надається психологічна і медична допомога».

Фото зі сторінки Ігоря Блошка

В поліції Миколаївщини додали, що після того, які дівчинка зникла, її рідні заявили, що мають підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сімʼєю.

Затриманий розповів, як забрав дитину, та стверджував, що увечорі хотів відвести її додому… Нині слідчі повідомили про підозру 50-річному чоловіку за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Ексклюзивний матеріал «Ми вже почали втрачати надію, аж раптом почули стогін дівчинки»: подробиці пошуку 2-річної Віолетти на Харківщини" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

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