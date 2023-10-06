Вкрав чотирирічну дитину, щоб зґвалтувати: суд у Київській області виніс вирок у гучній справі

В Україні, де нещодавно перехожий врятував дитину від зґвалтування у київському парку, засудили мешканця Київщини, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати, до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

«За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Бориспільської та Києво-Святошинської окружної прокуратури мешканця Київщини визнано винним у викраденні малолітньої дитини, сексуальному насильстві та незакінченого замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що у серпні 2020 року чоловік знаходився у торговельній залі на автозаправці в Борисполі. Поки жінка розраховувалася на касі за товар, він схопив на руки її 4-річну доньку, виніс її на вулицю та насильно посадив до свого автомобіля. Надалі вивіз дитину в поле за межі населеного пункту. Там він вчинив відносно дитини сексуальне насильство та намагався її зґвалтувати», — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокуратури зараз засуджений перебуває під вартою.

Як писали «ФАКТИ», раніше суд визнав винним 36-річного місцевого мешканця у зґвалтуванні малолітньої дитини.

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