Стало відомо про претензії правління «Нафтогазу» до керівництва «Укргазвидобування»: кому дісталось найбільше

У лютому 2024 року відбулося засідання правління «Нафтогазу», на якому серед іншого заслуховували звіт менеджерів «Укргазвидобування» за 2023 рік. Як повідомляють джерела, серйозні питання виникли до діяльності так званої групи Коболева та реформаторів разом з ветеранами нафтогазової галузі.



Зокрема, найбільше дісталося Олегу Толмачеву (т. в. о. генерального директора), який є людиною Олександра Романюка, а відповідно, пов'язаний з вищезгаданою групою. Претензії були, зокрема, до невиконання назначеного керівником НАК Олексієм Чернишовим обсягу видобутку газу у 2023 році та до неспроможності освоїти 90 млрд грн, передбачених фінпланом.



Отримав на горіхи й відповідальний за комерційні питання Максим Горбатюк. Зокрема, через те, що дизпальне наразі беруть з резерву, а не закупають на ринку. Втім, прикрити Горбатюка вдалося, терміново знайшовши надійного поставника дизпального — компанію «Альянс енерго трейд», яка може бути пов’язана з мільярдером чеченського походження Мусою Бажаєвим (знаходиться під санкціями РНБО).



Цікава ситуація сталася й навколо Любові Дикун, яка в «Укргазвидобуванні» відповідає за матеріально-технічне постачання та складську логістику. Їй знайшли запрошення на важливіший захід, продемонструвавши голові «Нафтогазу» справжні пріоритети керівництва УГВ.

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Відомо також, що директору з управління персоналом Світлані Олійник дали пораду ретельніше підбирати кадри на філії «Шебелинкагазвидобування» (2 місяці без керівника після звільнення Охотнікова) та «Полтавагазвидобування» (пів року керує директор з доганою).



Крім іншого, дісталось також директору з буріння Акшіну Мехдієву за те, що бурив протягом 2023 року сухі свердловини. Його разом з директором «Укрбургазу» Іваном Сушинським зробили цапами відбувайлами та не продовжили з ними контракти.



Звісно, що були й ті менеджери, які не мають відношення до згаданої вище «групи Коболева й реформаторів» та отримали подяку за ефективну роботу. Зокрема, мова про Андрія Киричишина, який в УГВ відповідає за безпеку та мобілізацію. Йому подякували за ефективну роботу, а саме — за те, що виявив і заблоковував «тендерні схеми» на 4,5 млрд грн і сприяв зменшенню карних справ по компанії. Також відзначили на засіданні й заступника начальника департаменту з корпоративних розслідувань «Нафтогазу» Євгена Іванищука.



Втім, очевидно, що представники згаданої вище групи мають на меті розширити свій вплив і були б не проти отримати під контроль НАК «Нафтогаз». Вже скоро варто очікувати звіту й рішення Наглядової ради «Нафтогазу», яка, правда, на 75% підконтрольна все тій же групі.

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