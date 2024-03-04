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Спорт

Дворазовий чемпіон світу загинув в автомобільній аварії в росії (фото)

12:59 4 березня 2024
Микита Чернов

У понеділок, 4 березня, в Йошкар-Олі (росія) прощаються з дворазовим чемпіоном світу з тайського боксу 28-річним Микитою Чорновим, який загинув у ДТП, повідомляє championat.com. Раніше в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.

Автокатастрофа сталася вранці 2 березня на 26 км автодороги «В'ятка». За інформацією прокуратури Марій Ел, «КамАЗ», виїжджаючи з другорядної дороги, не поступився дорогою та зіткнувся з автомобілем «Вольво», в якому перебував спортсмен. Ще двоє пасажирів та водій легковика отримали пошкодження.

«Микита загинув дорогою на свої перші змагання як тренер і представник своїх перших вихованців. Вічна пам'ять, Боєць», — висловив співчуття тренер йошкар-олинського клубу тайського боксу-муайтай «Червона машина» Андрій Собко.

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Зазначимо, що Микита Чернов, окрім володіння двома титулами чемпіона світу, також був триразовим чемпіоном росії та переможцем Кубка країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній російський футболіст загинув під час нічних перегонів поблизу москви.

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Фото marimedia.ru

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