Колишній російський футболіст загинув під час нічних перегонів поблизу москви (відео)

Колишній футболіст російських «Хімок» Олександр Каракін помер у лікарні через кілька годин після того, як за кермом Nissan GTR врізався у відбійник під москвою, повідомляє Telegram-канал 112. Раніше футболіста з росії було ліквідовано на війні в Україні.

За інформацією джерела, аварія сталася в ніч проти 12 травня на 30-му кілометрі мінського шосе під час нічних перегонів. 32-річний вихованець московського «Спартака» Каракін на великій швидкості влетів у огорожу, після чого спорткар викинуло на середину дороги. За даними 112, спортсмен, разом з котрим у салоні авто перебував оператор, не був пристебнутий. Попередньо причиною ДТП стали шини, які були призначені для перегонів на треку.

Лікарі боролися за життя спортсмена, але врятувати чоловіка не вдалося. Медики діагностували у потерпілого перелом черепа, ребер та стегнової кістки, а також гемопневмоторакс.

У роки кар'єри Каракін виступав за другі команди «Спартака» та «Динамо», а також за «Хімки», повісивши бутси на цвях у 2018 році та продовжуючи грати на аматорському рівні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Барселони» загинув із братом у страшному ДТП.

Фото Instagram

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