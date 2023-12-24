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Спорт

У росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері

16:27 24 грудня 2023
Альберт Родіонов

У неділю, 24 грудня, у місті Волзький (росія) попрощалися з триразовим чемпіоном країни та чемпіоном Європи з боксу серед юніорів 25-річним Альбертом Родіоновим, повідомляє lenta.ru. Раніше трагічно загинув 18-річний український боксер.

Як з'ясувалося, кілька днів тому титулований спортсмен загинув на трасі Краснодар — Єйськ, повертаючись уночі з похорону матері. Родіонов, який перебував за кермом автомобіля «Лада Ларгус», не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого машина спалахнула. Вижити в такому пеклі було неможливо. Боксер загинув на місці ще до приїзду «швидкої».

Альберту Родіонову пророкували велике майбутнє в боксі, де він встиг досягти значних успіхів. Але у 19 років його кар'єру перекреслила тяжка травма. Три роки спортсмен не змагався, після чого відновив виступи, але вже у кулачних боях.

У Альберта Родіонова залишилися дружина та 7-річна донька.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з боксу покалічив людей у центрі москви.

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Фото із соцмереж

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