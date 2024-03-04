Офіційний представник міністерства закордонних справ росії Марія Захарова заявила про недостатню денацифікацію у Німеччині. Ця заява пролунала після витоку розмови військових Бундесверу про можливу атаку на Кримський міст. У зв'язку з цим посол Німеччини в росії Олександр Ламбсдорфф був викликаний в МЗС рф, але після зустрічі відмовився коментувати ситуацію. Як пише російська пропагандистська агенція «РИА Новости», замість дипломата заяву зробила Захарова. Вона повідомила, що відсутність повної денацифікації може спричинити жахливі наслідки для Німеччини.

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«Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця… Найжахливіше, що це приведе — і це факт, можете перевірити, — якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до жахливих наслідків для самої Німеччини», — зазначила вона.

Захарова також пригрозила Заходу відповідальністю за руйнівні дії, які він планував та багато в чому реалізував. Вона закликала Берлін не просто розумітися на ситуації, а нести відповідальність за те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше пропагандистка кремля Маргарита Симоньян опублікувала запис розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу, які обговорюють удари по Кримському мосту. У зв'язку із цим у Німеччині заявили про проведення розслідування. А в Польщі закликали серйозно поставитися до загроз з боку рф.

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