«Маємо бути готові»: глава Міноборони Польщі відреагував на слова путіна

Польща і НАТО повинні бути готові до будь-якого сценарію, заявив глава польського оборонного відомства, попереджаючи про загрозу з боку росії. Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що «ситуація дуже напружена». Він послався на нещодавні заяви президента росії путіна, який попередив про ризик ядерного конфлікту, якщо НАТО вирішить розмістити війська в Україні, пише видання Wiadomosci.

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Міністр оборони зізнався, що слова путіна не стали для нього несподіванкою.

«Вони є підтвердженням російських прагнень, які дехто протягом багатьох років сприймав з дрібкою солі, але виявилося, що до них потрібно ставитися дуже серйозно, — підкреслив він. - Вже кілька тижнів ми говоримо дуже чітко — Польща і НАТО повинні бути готові до будь-якого сценарію. Сьогодні немає ситуації спокою, вічного миру або оптимізму щодо майбутнього. Ситуація дуже напружена».

Він додав, що війна в Україні має бути щоденним нагадуванням про реалії війни.

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«Ми не повинні до цього звикати, тому що війна — це смерть іншої людини, це зло, з яким ми завжди повинні боротися», — підкреслив він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що для підтримки України зроблено недостатньо, але вже є багато позитивних змін.

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Водночас аналітики дали відповідь, чи можливий прорив росії влітку 2024 року.

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