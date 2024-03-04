Міністр оборони Борис Пісторіус поки що не зробив жодних висновків після витоку внутрішньої розмови у Військово-повітряних силах. У Міністерстві оборони в Берліні Пісторіус заявив, що чекає на розслідування Служби військової контррозвідки (MAD).

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«Ми все перевіряємо», — сказав він.

Борис Пісторіус очікує, що перші результати від MAD будуть доступні найближчими днями, і тоді можна буде зробити відповідні висновки. Наразі міністерству невідомо про інші випадки прослуховування, пише t-online.

Зокрема, німецька військова розвідка перевіряє, «чи міг зміст розмови обговорюватися військовими». Вона також з'ясовує, чи була така розмова через провайдера Webex санкціонована. За словами Пісторіуса, ця публікація є «гібридною атакою з метою дезінформації — йдеться про поділ, йдеться про підрив нашої єдності».

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«Ми не повинні піддаватися на прийоми путіна. Саме тому ми повинні реагувати розсудливо, але не менш рішуче».

Міністр оборони припускає, що публікація запису ввечері 1 березня не була випадковою. Він назвав публікацію частиною інформаційної війни, яку веде путін. Пісторіус пов'язав інцидент з похороном критика кремля Олексія Навального, які також відбувся в москві в п'ятницю. Майже одночасно кілька ЗМІ також виявили контакти між російськими спецслужбами і колишнім членом правління Wirecard Яном Марсалеком.

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Російське державне телебачення опублікувало в інтернеті запис конфіденційної телефонної конференції високопоставлених офіцерів Бундесверу. На ньому можна почути, як командувач військово-повітряних сил Інго Герхартц розмовляє з трьома підлеглими про можливе використання німецьких крилатих ракет Taurus в Україні проти російських нападників. Згідно із записом, це було зроблено для підготовки брифінгу для Пісторіуса. Паралельно з публікацією росія висунула серйозні звинувачення на адресу Німеччини.

Федеральне міністерство оборони заявило, що припускає, що розмова була перехоплена. Однак воно не може підтвердити, чи була розмова на 100 відсотків автентичною. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який неодноразово відмовлявся від поставок Taurus в Україну, говорив про «дуже серйозну справу» і оголосив про негайне розслідування.

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Раніше повідомлялося, видання Financial Times ознайомилося з секретними документами, у яких йдеться про умови застосування росією ядерної зброї.

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