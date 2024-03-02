«Серйозна справа»: у Німеччині проведуть розслідування витоку розмови німецьких офіцерів про удар по Кримському мосту (аудіо)

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який раніше відмовився поставляти в Україну крилаті ракети Taurus, прокоментував передбачуваний витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини (люфтваффе).

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«Це дуже серйозна справа», — заявив глава уряду ФРН у суботу, 2 березня, повідомляє Deutsche Welle.

«Тому зараз це питання дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко прояснюють», — додав він.

Опублікований низкою російських ЗМІ запис онлайн-конференції офіцерів люфтваффе є справжнім, повідомило цього ж дня агентство dpa, не називаючи своїх джерел. Розмова справді відбулася і проходила на платформі Webex, яка використовується для відеотелефонії, з'ясували журналісти. Міністерство оборони ФРН вже перевіряє повідомлення про можливе перехоплення онлайн-конференції.

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Напередодні головний редактор російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Сімоньян заявила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому «високопоставлені офіцери бундесверу» обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Симоньян опублікував розшифровку розмови та аудіозапис розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого.

За даними ЗМІ, ракети Storm Shadow, які раніше отримала Україна, не можуть дістати до Кримського мосту, а ось ракета Taurus зможе (але потрібно понад 20 ракет). 50 ракет не змінять нічого, тому потрібно щонайменше кілька поставок в Україну по 50 ракет.

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Зазначимо, що Шольц неодноразово виступав проти передачі Україні крилатих ракет Taurus. Так, 29 лютого канцлер на зустрічі з жителями Дрездена обґрунтував відмову Берліна тим, що ракета здатна «вразити ціль десь у Москві», якщо її «неправильно налаштувати». Крім того, для забезпечення контролю за застосуванням ракет Taurus необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але цей крок виключено, наголосив він.

Фото: Bernhard Huber/MBDA

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