Більше перешкод немає: Верховний суд США вирішив долю Трампа

Верховний суд США скасував рішення суду штату Колорадо про заборону колишньому президентові Дональду Трампу, якого президент США Джозеф Байден звинуватив у блокуванні допомоги Україні балотуватися на пост президента країни в цьому штаті. Це рішення діятиме по всій країні — окремі штати більше не зможуть заборонити Трампу брати участь у виборах, пише ВВС.

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«Рішення Верховного суду Колорадо не може бути залишено чинним. Усі дев'ять суддів згодні з цим рішенням», — йдеться в ухвалі Верховного суду.

Трамп назвав рішення найвищої інстанції великою перемогою для США.

Судді штату Колорадо раніше вирішили, що він не може бути включений до бюлетенів на республіканських праймеріз як посадова особа, яка брала участь у «заколоті чи повстанні».

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Вони обгрунтували своє рішення 14-ою поправкою до Конституції, яка була прийнята в 1868 році, після закінчення Громадянської війни в США. За невеликої переваги голосів (4:3) вони дійшли висновку, що Конституція забороняє претенденту на висування від Республіканської партії у 2024 році з'являтися у виборчому бюлетені через його роль у «підбурюванні до насильства проти уряду США».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Трамп був засуджений до виплати великого штрафу у справі про шахрайство. Вердикт оголосив суддя Артур Енгорон 16 лютого у Нью-Йорку. Крім того, Трамп позбавлений права керувати компанією у штаті Нью-Йорк протягом трьох років. Експрезидента Сполучених Штатів визнано винним у шахрайстві, змові, видачі хибних фінансових звітів, фальсифікації ділової документації, за що він має заплатити понад 350 мільйонів доларів штрафу.

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