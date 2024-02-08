Сенат заблокував багатомільярдну допомогу Україні: кого звинувачує Байден

У США нещодавно підрахували, скільки Україна протримається без допомоги Заходу — лічені тижні або місяці. Але республіканці в Сенаті США заблокували законопроект, який пов'язував надання десятків мільярдів доларів допомоги Україні та Ізраїлю із суворими заходами з безпеки кордонів, зірвавши компроміс, якого вони вимагали після нещодавнього провалу пакету витрат на національну безпеку. Законопроект передбачав понад 60 мільярдів доларів допомоги для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю.

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Голосування відбулося 49 голосами проти 50. Для ухвалення законопроекту необхідно було щонайменше 60 голосів у палаті, яка складається зі 100 членів.

Документ вже давно є головним пріоритетом національної безпеки для президента Джо Байдена.

Тепер сенатори перейдуть до нового голосування щодо допомоги на національну безпеку, яка також включає мільярди для союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні і 10 мільярдів доларів гуманітарної допомоги для Гази, України та інших країн — без реформи кордонів.

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The New York Times повідомляє, що демократи вже планують реалізувати «план Б», який базується на винесенні на голосування окремого законопроекту про зовнішню допомогу. Документ не міститиме положень, пов'язаних з імміграційним законодавством. Лобіювати це рішення має сенатор Чак Шумер з Нью-Йорка. Для голосування за документ потрібна проста більшість голосів, пояснює газета.

Раніше здавалося, що між демократами і республіканцями було досягнуто домовленості. Про це було оголошено в неділю. Розблокування фінансової підтримки України, Ізраїлю та Тайваню мало відбутися одночасно із забороною легалізації понад 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США.

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Президент Джо Байден вже прокоментував рішення республіканців.

«Я ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз», — сказав він, повідомляє CNN.

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Водночас Джо Байден звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він дзвонив і погрожував законодавцям відплатою, якщо вони підтримають пакет, який також включає більше фінансування США для України та Ізраїлю. Байден заявив, що республіканці виступають проти цього, тому що Дональд Трамп дзвонить і погрожує їм.

Раніше повідомлялося, що Байден хоче перехитрити республіканців заради допомоги Україні.

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