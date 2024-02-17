Штраф у понад 350 мільйонів доларів для Трампа: що про це відомо

Колишній президент США Дональд Трамп, якого Байден звинуватив у блокуванні допомоги Україні, був засуджений до виплати великого штрафу у справі про шахрайство. Вердикт оголосив суддя Артур Енґорон 16 лютого в Нью-Йорку. Крім того, Трамп позбавлений права керувати компанією в штаті Нью-Йорк протягом трьох років. Експрезидента Сполучених Штатів визнали винним у шахрайстві, змові, видачі неправдивих фінансових звітів, фальсифікації ділової документації, за що він має сплатити понад 350 мільйонів доларів штрафу. Про це пише CNN.

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Цивільна справа стосувалася майбутнього бізнес-імперії 77-річного Трампа. Прокурор звинуватив Дональда Трампа, його синів і співробітників у тому, що вони роками маніпулювали вартістю Trump Organization з метою отримання більш вигідних кредитів і страхових контрактів. Суддя Енґорон підтвердив це ще до початку процесу. Тому судовий розгляд в першу чергу стосувався визначення можливих штрафних санкцій та інших звинувачень. Під час судового процесу були допитані як сам Дональд Трамп, так і його діти. Кожен із синів експрезидента має сплатити по 4 млн доларів штрафу. Також суд оштрафував колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберґа на 1 млн доларів.

Дональд Трамп має 30 днів на сплату штрафу або оскарження рішення. За словами його захисниці у суді Аліни Хабба, політик не погоджується з ухвалою і має намір подати апеляцію.

Загрози тюремного ув'язнення або прямих наслідків для участі Трампа в президентських перегонах у цивільному процесі не було. Однак наразі експрезидент бере участь у низці інших проваджень. Так, лише 15 лютого був підтверджений суддею початок судового процесу у зв'язку з виплатою Трампом грошей порнозірці за мовчання. Це буде перший кримінальний процес проти колишнього президента в історії США. Готуються ще три кримінальні процеси, в тому числі за звинуваченням у спробі маніпуляцій на виборах, а також тривають цивільні процеси.

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Крім того, наприкінці січня цього року суд присяжних виніс рішення у процесі про наклеп щодо 80-річної письменниці Е. Джин Керролл. Вона отримає компенсацію в розмірі 83,3 мільйона доларів. Адвокати Дональда Трампа заявили про намір подати апеляцію.

А в травні 2023-го суд визнав колишнього президента США винним у спробі зґвалтування журналістки.

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Тим не менше 77-річний Трамп вважається найперспективнішим кандидатом від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах у листопаді 2024 року. Він часто використовує судові процеси як передвиборчі мітинги, що вже призвело до суперечок з кількома суддями.

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