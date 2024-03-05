Краще не ризикуйте: водіїв попередили про небезпеку їзди з майже порожнім баком

Як відомо, заповнення паливного бака автомобіля до країв може призвести до серйозних наслідків.

Також кожному автомобілісту знайома ситуація, коли на панелі приладів автомобіля загоряється індикатор низького рівня палива. Але якщо для одних — це сигнал про те, що настав час якнайшвидше вирушити на заправку і залити бак, то для інших їзда «на лампочці» входить у звичку. Поки двигун не затихне сам — можна їхати, вважають вони.

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І при цьому помиляються, адже за помилки доведеться платити, пише профільне автовидання.

Експерти нагадують, які проблеми можуть виникнути, якщо водій постійно їздить з майже порожнім баком, і як уникнути неприємних ситуацій.

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1. Знос паливного насоса

Коли рівень палива в баку занадто низький, паливний насос може почати висмоктувати паливо не до кінця. Це може призвести до перегріву насоса і його додаткового зносу, що в кінцевому підсумку призведе до його виходу з ладу.

2. Потрапляння сміття у двигун

Коли бак майже порожній, у ньому може накопичуватися сміття і відкладення з мастила, які можуть потрапити в двигун. Це може призвести до засмічення паливних фільтрів та інших проблем із двигуном.

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3. Потрапляння повітря в систему

За низького рівня палива в баку підвищується ризик потрапляння повітря в паливну систему автомобіля. Це може призвести до порушення роботи двигуна та його неправильної роботи.

4. Зупинка посеред дороги

Найочевиднішим наслідком їзди з майже порожнім баком є зупинка автомобіля посеред дороги через відсутність палива. Це може призвести не лише до незручностей для вас, а й до небезпечних ситуацій на дорозі.



Експерти рекомендують заправляти автомобіль, коли рівень палива опускається нижче ¼ бака. Це допоможе уникнути більшості проблем, пов’язаних з їздою з майже порожнім баком, і забезпечить безпеку та надійність вашого автомобіля.

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Раніше ми писали, яких помилок допускають водії під час спілкування з поліцією на дорозі.

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