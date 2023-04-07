Не заправляйте бак свого автомобіля «до повного»: чим це небезпечно

Досвідчені водії знають не тільки про про те, чому не варто заправлятися, якщо на АЗС стоїть бензовоз, а також й розуміють, чому заповнення паливного бака автомобіля до країв може призвести до серйозних наслідків і навіть до загрози безпеці. Існує безліч причин, через які слід уникати такої практики, пише uamotors.com.ua.

Так, заповнення паливного бака автомобіля до країв рівносильне різкому підвищенню тиску в баку. Цей надлишковий тиск може спричинити те, що паливо почне витікати з бака. Більше того, підвищений тиск може призвести до пошкодження як бака, так і інших важливих компонентів паливної системи. Ще одна причина, через яку слід уникати такої практики, пов’язана розважуванням. Надмірна вага повного бака палива може негативно вплинути на керованість автомобіля, що значно ускладнить контроль за ним. Ця ситуація особливо актуальна для невеликих автомобілів, у яких вага палива може істотно впливати на керованість.

Заповнення паливного бака моделі до максимуму може негативно позначитися на витраті палива. Додаткова вага пального створює надмірне навантаження на ДВЗ. Коли ви заповнюєте паливний бак свого автомобіля до максимального об’єму, у ньому залишається дуже мало місця для повітря. Це може призвести до стану, що називається паровою/повітряною пробкою, коли паливо в магістралях або паливному насосі випаровується і не дає двигуну запуститися або працювати правильно. Ця проблема особливо актуальна у спеку. Заповнення паливного бака автомобіля до максимуму може становити серйозну загрозу безпеці. Сильне підвищення тиску в баку може спричинити витікання палива, що призведе до пожежонебезпечної ситуації.

Щоб уникнути подібних проблем, бажано заповнювати паливний бак машини не більше ніж на 95% від його загальної ємності.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому може різко зрости витрата палива, і як цього уникнути, а також про те, як водієві не стати жертвою шахраїв-заправників.

Фото: Pixabay

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