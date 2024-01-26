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Українці за рік витратили на купівлю нових авто понад 100 млрд гривень: яким маркам віддавали перевагу

16:38 26 січня 2024
TOYOTA

В Україні, де раніше автоексперти назвали ТОП-9 моделей найбільш економних седанів, за минулий рік майже 105,5 мільярдів гривень витратили українці на нові авто. За підсумками року в Україні було реалізовано майже 61 тисячу нових легковиків, повідомляє УкрАвтопром.

При цьому, юрособи витратили на придбання нових авто — понад 34,3 млрд. грн, а приватні особи — близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA — 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер TOYOTA RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.

На другому місці BMW. На автомобілі «баварців» витратили 13,7 млрд грн. Лідером марки був BMW X5 (986 од.).

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Реалізацію автомобілів MERCEDES-BENZ оцінено в 10,9 млрд грн і це є третій результат. Її бестселером став MERCEDES-BENZ GLE (1061 од.).

Четверте місце у VOLKSWAGEN — 8,9 млрд грн. Хіт марки — VW ID.4 (2655 од.).

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Замикає лідерську п’ятірку — SKODA — 5,7 млрд грн. Найбільшим попитом користувалась SKODA Kodiaq (1307 од.).

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали чільну п`ятірку найпопулярніших в Україні автомобілів із США та розповіли, які популярні корейські кросовери ламаються частіше за інших.

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