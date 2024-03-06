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Орнелла Муті приїхала на Московський тиждень моди, де назвала війну «неправильною»

18:04 6 березня 2024
Орнелла Муті

Італійська акторка Орнелла Муті, зірка фільмів «Приборкання перекірливого» і «Шалено закоханий» знову навідалась до країни-агресора. Разом із донькою Найке Рівеллі вона відвідала покази російських дизайнерів на Московському тижні моди. Дочка акторки також пройшлася по подіуму, демонструючи вбрання.

Під час брифінгу Муті розхвалила російських дизайнерів та закликала росіян пишатися своїми талантами, щоб побудувати сильну індустрію моди, а не орієнтуватися на Захід. Також актриса зізналася, що їй «подобається атмосфера в росії, ці почуття, симпатія, яку виявляють до неї».

Проте війну, яку рф розв'язала проти України, вона назвала «неправильною» і сказала, що «збентежена», тому що «ця війна марна, тобто війна завжди неправильна».

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Нагадаємо, Орнелла Муті є частою гостею в рф, вона не приховувала своєї симпатії до цієї країни та навіть хотіла отримати громадянство. У 2010 році акторка була гостею на банкеті особисто з путіним, за що отримала чималий в Італії.

Ще одним прихильником «руського міра» є Стівен Сігал, який особисто ручкався з диктатором та співав дифірамби. Актор навіть приїздив до Оленівки, до окупанти вбили українських полонених.

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Фото: instagram.com/ornellamuti

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