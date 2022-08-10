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Москалі привезли Стівена Сігала до Оленівки, де вбили українських захисників

12:09 10 серпня 2022
Стівен Сігал

Голлівудський актор Стівен Сігал, володар російського паспорта, засвітився на тимчасово окупованому Донбасі. Кремлівські пропагандисти привезли артиста, який симпатизує «русскому міру», до Оленівки, де рашисти вбили полонених українських захисників.

Фото Сігала опублікував у своєму Telegram пропагандист Соловйов. Він не уточнив, коли саме відбувся цей візит і з якою метою.

При цьому ТАРС із посиланням на самопроголошеного «главу» «ДНР» Дениса Пушиліна повідомляє, що Сігал знімає фільм про Донбас.

«Сьогодні він спілкувався з військовополоненими у СІЗО в Оленівці», — йдеться у повідомленні.

Раніше Сігал поскаржився на русофобію. За словами зірки, він стикається з нею щодня, проте все одно «ніколи не відмовиться» від громадянства країни-терориста.

Нагадаємо, у Стівен Сігал отримав російське громадянство у 2016 році. У 2017 році СБУ заборонила йому на 5 років в'їжджати на територію України.

Актор підтримав анексію Криму і так звану «ДНР», захоплюється політикою Путіна.

Також Сігал водить дружбу з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро.

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