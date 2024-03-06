Не Taurus: військовий експерт назвав зброю, яка «корисніша для остаточного знищення Кримського мосту»

Тема з ракетами Taurus, які нещодавно Німеччина відмовилася поставити Україні, дуже перегріта, адже вони навряд чи зможуть змінити ситуацію на полі бою і, зокрема, повністю знищити Кримський міст. На цьому наголосив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник в етері телемарафону.

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«Так, це хороший аналог Storm Shadow, має дещо іншу комплектацію бойової частини. Адже якщо Storm Shadow просто зробить дірку в мосту, то Taurus рознесе цілу секцію. Але щоб міст перестав бути функціональним, треба змішаний масований ракетний удар крилатими ракетами, балістичними і велика кількість безпілотників», — сказав він.

Експерт додав, що для виконання цього завдання Україні потрібно від 100 до 150 одиниць ударного озброєння різних типів.

«Адже частину зіб'ють, частину відхилять від курсу. Адже міст повинен впасти не на одну секцію, а на кілька, хоча б на десятки метрів. І найголовніше — взяти під вогневий контроль його ремонт. А з цим може впоратися лише велика кількість далекобійних ракет. Німці мають всього 125 Taurus на озброєнні, 20−30 ракет погоди не зроблять. А більше їх просто не передадуть. Я більше дивлюся у бік ATACMS, ця зброя корисніша для остаточного знищення Кримського мосту», — пояснив Черник.

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Крім того, він додав, що у разі виконання цього завдання, Силам оборони України буде значно простіше деокупувати південь України.

«Це була б фантастична перемога для нас. На 90% все, що везеться до Криму, а півострів зараз найбільший за кількістю озброєний хаб на всій планеті, там багато насичено. Через Чонгарський перешийок забезпечується південний плацдарм. І якби ми могли перерізати насамперед залізничну гілку, тому що вона головна, то південний плацдарм точно почав би задихатися і ми мали перспективу виходу на Молочний Лиман і там закріпитися. Перерізання сухопутного коридору в Крим — це стратегічне завдання», — зазначив експерт.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Німеччині спалахнув скандал через опублікований рядом російських ЗМІ запис онлайн-конференції офіцерів люфтваффе. На ній німецькі офіцери обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

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