Шольц виправдав відмову від постачання «Таурусів» можливою атакою на москву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обґрунтував свою відмову від поточного постачання крилатих ракет «Таурус» в Україну можливим ударом по цілях у столиці рф. Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів, на думку експертів, може допомогти Україні переломити хід війни. Та як заявив Шольц під час діалогу з громадянами в Дрездені, це зброя, «яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у москві», пише видання Tagesschau.

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Посилаючись на Великобританію і Францію, які, на відміну від США і Німеччини, вже поставили крилаті ракети в Україну, він додав: «Ось чому — і я скажу це з усією дипломатичною абстракцією — інші також подбали про те, щоб точно знати, де що впаде». У випадку з Німеччиною це означало б, що їй доведеться брати участь у розгортанні «Таурусів».

«Я думаю, що про це не може бути й мови», — підкреслив Шольц.

Канцлер додав, що його дратує критика, оскільки зазвичай ігнорується той факт, що Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

«Німеччина виділила сім мільярдів євро на постачання зброї в бюджеті на цей рік. Наступна країна ЄС оголосила про три мільярди євро — які ще мають бути депоновані, — сказав він, маючи на увазі Францію. — Якщо Конгрес США не виділить нових коштів, Німеччина навіть стане головним постачальником, хоча вона є лише середньою державою. Загалом, декому доведеться докласти більше зусиль».

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Тим часом Швеція надасть Україна високотехнологічну зброю — найсучаснішу версію бойової машини піхоти CV 90, яку експерти називають найкращим бронетранспортером війни.

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