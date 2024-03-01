38.03 / 38.54 41.18 / 41.89
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Шольц виправдав відмову від постачання «Таурусів» можливою атакою на москву

18:08 1 березня 2024
Таурус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обґрунтував свою відмову від поточного постачання крилатих ракет «Таурус» в Україну можливим ударом по цілях у столиці рф. Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів, на думку експертів, може допомогти Україні переломити хід війни. Та як заявив Шольц під час діалогу з громадянами в Дрездені, це зброя, «яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у москві», пише видання Tagesschau.

Посилаючись на Великобританію і Францію, які, на відміну від США і Німеччини, вже поставили крилаті ракети в Україну, він додав: «Ось чому — і я скажу це з усією дипломатичною абстракцією — інші також подбали про те, щоб точно знати, де що впаде». У випадку з Німеччиною це означало б, що їй доведеться брати участь у розгортанні «Таурусів».

«Я думаю, що про це не може бути й мови», — підкреслив Шольц.

Канцлер додав, що його дратує критика, оскільки зазвичай ігнорується той факт, що Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

«Німеччина виділила сім мільярдів євро на постачання зброї в бюджеті на цей рік. Наступна країна ЄС оголосила про три мільярди євро — які ще мають бути депоновані, — сказав він, маючи на увазі Францію. — Якщо Конгрес США не виділить нових коштів, Німеччина навіть стане головним постачальником, хоча вона є лише середньою державою. Загалом, декому доведеться докласти більше зусиль».

РЕКЛАМА

Тим часом Швеція надасть Україна високотехнологічну зброю — найсучаснішу версію бойової машини піхоти CV 90, яку експерти називають найкращим бронетранспортером війни.

Читайте також: «Особливо бісять розмови про те, що німці більше за всіх у Європі допомагають»: аналітик — про відмову Шольца поставляти Україні Taurus

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Вилучена зброя

В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує до 5 років за гратами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту