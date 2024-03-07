Готувала ракетний удар «в обхід» ППО: в Одесі затримали зрадницю

В Одесі, яку чи не щодня нещадно обстрілюють російські окупанти, контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку рф на цивільну інфраструктуру міста. Від ворога вона отримала завдання — виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру, перш за все — координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста.

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Скрін листування з ворогом

Також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони, констатували у спецслужбі.

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Отримані відомості окупанти планували «врахувати» у ході підготовки нових атак на Одесу, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Перед затриманням російської агентки всі її злочинні дії були поетапно задокументовані з «перших кроків» розвідувальної активності. Це дозволило завчасно поінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.

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У ході документування розвідувально-підривної діяльності ворожої агентки було встановлено і особу її російського куратора. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі. До співпраці одеситку, як ідеологічну прихильницю рашизму, залучили дистанційно у січні 2024 року.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»). Зловмисницю взято під варту, їй загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, що за даними грецьких ЗМІ, президент Зеленський міг стати жертвою цілеспрямованої ракетної атаки ворога під час нещодавнього візиту до Одеси разом з очільником грецького уряду.



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