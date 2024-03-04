«Кожен удар по Одесі потрапляє у серце»: Максим Галкін відреагував на загибель дітей від російських дронів

Російський гуморист Максим Галкін, який засуджує війну проти України та режим путіна, відреагував на трагедію в Одесі. В результаті чергової атаки на місто загинуло 12 мирних мешканців, серед них п’ятеро дітей.

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Максим опублікував фото загиблих Анни Гайдаржи та її чотиримісячного сина Тимофія, якого намагалася закрити своїм тілом. У своєму дописі українською мовою Галкін зазначив, що кожен удар по Одесі ранить його серце. Адже у цьому місті він провів дитинство, вчив українську мові й досі її пам’ятає.

«Одеса — це моє дитинство. В Одесі у школі я вивчав із першого класу українську мову. І ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство. Та мені, напевно, можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі. Але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім’ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд божий ще ніхто не скасовував», — написав Галкін.

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Раніше на концерті в Польщі Максим Галкін заспівав українською, чим розлютив росіян.

Нагадаємо, за проукраїнську позицію Максима Галкіна в росії визнали іноагентом. Також кремлівська влада намагається мститися артисту, скасовуючи його виступи в різних країнах. Зокрема йому заборонили виступати в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Фото: instagram.com/maxgalkinru

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