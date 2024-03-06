Є загиблі: Зеленський зробив заяву про ракетний удар росії по президентському кортежу в Одесі (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Є загиблі та поранені внаслідок ранкової російської атаки в Одесі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в регіон. Під час вибуху він разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом був у порту, повідомляє Суспільне Одеса.

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«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені», — заявил он.

Зазначимо, що ворожа ракета прилетіла за 150 метрів від грецької делегації, яка мала зустріч в Одесі з президентом України. Проте зустріч президента України з прем'єром Греції відбулася у «звичному режимі», пише грецьке видання Prototema.

Візит Міцотакіса в Одесу не був анонсований із міркувань безпеки.

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Прем`єр Греції заявив, що вони не встигли піти у захищене місце.

«Зеленський і штаб нам показували значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Вже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід», — повідомив він.

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Президент України та прем’єр Греції вшанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання російського «шахеда» в житловий будинок.

Як писали «ФАКТИ», після нічної атаки «шахедами» 6 березня в Сумах були влучання в трьох різних місцях — рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожих ударів.

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Фото: Prototema

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