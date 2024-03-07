Головне — не пробіг: коли в авто потрібно міняти моторну оливу

Якісна робота автомобіля залежить не тільки від того, який на ньому встановлено двигун, а й від багатьох інших деталей, зокрема, чи проводиться водієм рекомендоване технічне обслуговування, зокрема, заміна моторної оливи.

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Адже водії з досвідом знають, що при її заміні слід орієнтуватися не тільки на кілометраж, а й на час фактичної роботи двигуна, тобто на мотогодини, радить профільне автомобільне видання.

Це пояснюється тим, що машина може використовуватися по-різному: наприклад, провести 5 годин у міському режимі чи у заторах, це не одне й те ж саме, що 5 годин на трасі.

Регулярна заміна моторної оливи — ключовий аспект підтримки здоров’я і довговічності двигуна. Мастило змащує й охолоджує двигун, захищаючи його від зносу і перегріву. Також воно видаляє забруднення і відкладення, підтримуючи оптимальну роботу механізмів.

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Оскільки умови експлуатації автомобіля можуть сильно різнитися, орієнтування на мотогодини дає змогу точніше визначити, коли саме оливу слід замінити. Це забезпечує більш надійний захист двигуна і продовжує його термін служби.

Зазвичай рекомендується міняти моторну оливу кожні 250−350 мотогодин роботи двигуна. Це дає змогу підтримувати його в хорошому стані та запобігати можливим поломкам.

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Відпрацьовані мотогодини можна обчислити, помноживши середню швидкість автомобіля на допустимий час роботи оливи. Наприклад, якщо середня швидкість становить 50 км/год, а мастило рекомендується міняти кожні 300 мотогодин, то час заміни буде приблизно 300 * 50 = 6 000 кілометрів пробігу.

Водіям також варто зважати на небезпеку, яку може спричинити їзда на машині з майже порожнім баком.

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