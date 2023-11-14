Побережіть свої гроші і нерви: названо ТОП-10 автомобільних двигунів, від яких краще триматись подалі

Двигун будь-якого автомобіля — це його життєво важливий орган, і подібно до людського серця, проблеми з ним можуть призвести до цілої серії неприємностей.

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Тому перед тим, як купувати новеньке авто, варто звернути увагу на надійність його двигуна — це дозволить в подальшому уникнути потенційного головного болю та значних витрат на ремонт, радить автомобільне видання.

Також журналісти наводять список двигунів, які здобули сумну славу у різних рейтингах та відгуках у Мережі своєю ненадійністю та масою негативних оцінок.

Mazda 13B-MSP

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Mazda славиться своїми надійними двигунами, але 13B-MSP створює певні проблеми.

Mazda 13B

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Хоча за ідеальних умов він здатен витримати 150 000 км пробігу, на українських дорогах йому важко, що призводить до витрат на ремонт від 40 000 до 70 000 гривень.

Виробництво таких двигунів тривало у період з 2003 по 2012 рік.

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Subaru EE20

Дебютувавши у 2007 році і використовуючись у різних моделях, двигун Subaru EE20 має ресурс близько 150 000 км пробігу. Регулярне технічне обслуговування кожні 5 000−6 000 км пробігу є обов’язковим через проблеми з інжектором і сажовим фільтром.

Mercedes-Benz M271 E18 ML/AL

Цей двигун, що використовується з 2002 року, стикається зі значними проблемами через розтягнення приводного ланцюга двигуна приблизно на 40 000 км пробігу.

Mercedes-Benz M271

Незважаючи на цей недолік, ретельне технічне обслуговування може продовжити термін його служби до 250 000 км.

Porsche M48.50, M48.51, M48.52

Лінійка двигунів, що випускалися з 2007 по 2014 рік, відрізняються високою витратою палива і високими вимогами до оливи. Проблеми можуть виникнути після 25 000−30 000 км пробігу, що вимагає ретельного моніторингу та інтервалів технічного обслуговування.

Opel GM 2.0

Надзвичайно популярний двигун з турбонаддувом з 2007 року, Opel GM 2.0 має сумнозвісну репутацію ненадійного.

GM 2.0i 16V EcoTEC Opel Omega B

Проблеми можуть виникнути вже через кілька тижнів експлуатації, особливо за агресивних умов водіння, а ремонт може коштувати від 400 000 до 100 000 гривень.

Mercedes-Benz M272, M273

Ці двигуни, які часто зустрічаються в німецьких моделях автомобілів, викликають питання щодо їх надійності та терміну служби, особливо з валами та шестернями, які швидко зношуються.

Volkswagen-Audi EA111

Двигун, який колись вважався економічним, за 10 років виробництва з 2005 по 2015 рік зіткнувся з проблемами з турбіною, обмеженим терміном служби ланцюга, забрудненням масла в інтеркулері та проблемами з поршнями.

BMW N63b44

Власники скаржаться на проблеми з перегрівом через розташування турбіни.

BMW N63b44

Початкові проблеми часто з’являються приблизно через 40 000 км пробігу, що потенційно вимагає значного капітального ремонту.

VAG CDNC TSI EA888 2

Випускався з 2005 по 2011 рік, і демонструє особливості поршневої групи, що призводять до підвищеного споживання оливи, зносу циліндрів і перегріву, іноді вимагаючи капітального ремонту в перший рік.

BMW N52b25 i6

У двигунів N52b25 i6, що випускалися з 2005 по 2011 рік, часто трапляються витоки оливи, незважаючи на дбайливу експлуатацію. Хоча їх важко «вбити», часта заміна прокладок може стати регулярною витратою, що коштує не менше 10 000 гривень.

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