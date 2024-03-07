Новий власник «Брокард» пов’язаний з російським олігархом Володимиром Потаніним

Новий власник «Брокард» Philippe Benacin має зв’язки з російським олігархом Володимиром Потаніним через кіпрський офшор. Про це повідомляє аналітик ГО «Антикорупційний Блокпост» Роман Портянко.

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«Philippe Benacin володіє офшорами Nevioco Holdings Limited та Indenon Holdings Limited з уставним фондом по 2,5 тис. євро, через які контролює бізнес з оборотом 3,5 млрд грн. Секретарем в Indenon після покупки у липні 2022 була компанія ABC Grandeservus Limited. Згідно з інформацією НАЗК, вона належить другу путіна та одному з найбагатших росіян Володимиру Потаніну. Проти останнього введені санкції в Україні, США, проти його фірми — ні. ABC керує кіпрська родина Циридесів, яка допомагає обходити заборони підсанкційним російським олігархам, включно з Віктором Вексельбергом та Аркадієм Ротенбергом», — повідомляє Портянко Роман.

Він нагадав, що зв’язки з росіянами у Philippe Benacin прослідковуються по бізнесу вже достатньо давно.

«Зокрема він товаришує з тією самою Тетяною Володіною, яка в росії володіє „Л'Етуаль“. У 2019 році він відвідував москву на запрошення Володіної. До повномасштабної війни компанія Philippe Benacin була найбільшим постачальником парфумерії для російської мережі. За даними ЗМІ, після 24 лютого 2022 року нічого не змінилося, французькі парфуми продовжують радувати росіян», — повідомив аналітик.

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За його інформацією, директором в Indenon Holdings Limited зазначена KATERINA CHATZIKONSTANTA (Катеріна Хатзіконстанта), яка являється директором інших кіпрських компаній, які пов’язані з російськими олігархами.

«Однією з цих компаній є PETROVAX OVERSEAS LIMITED. В росії функціонує велика фармацевтична компанія Petrovax. Це компанія групи Інтеррос, яка належить найбагатшій людині росії, вищезгаданому Володимиру Потаніну», — зазначає Портянко.

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За словами аналітика Романа Портянко, від початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонено здійснювати продаж копаній, в яких серед бенефіціарів присутні громадяни рф. Кабінет міністрів прийняв постанова під № 187, якою заборонений будь-який продаж активів громадян рф на території України. Відповідно продаж компанії «Брокард» росіянкою Тетяною Володіної був протизаконний.

«Проте компанія ТОВ „Брокард-Україна“, якою володіла росіянка Тетяна Володіна змогла продати та юридично оформити свою компанію на француза Philippe Benacin, без згоди Антимонопольного комітету України», — пише Роман Портянко

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Раніше АМКУ розпочав розгляд за ознаками вчинення компанією «Philippe Benacin Holding» порушення законодавства про захист економічної конкуренції. За словами експертів, це може бути етапом в легалізації угоди по «Брокард».

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