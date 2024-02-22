«Це справжній подарунок для росіян»: схему уникнення конфіскації «Брокарду» намагаються легалізувати через АМКУ?

Після повномасштабного вторгнення росії, українська влада оголосила про посилення боротьби із державним та приватним російським бізнесом через конфіскацію таких активів в Україні. Звісно, така ситуація не подобається громадянам країни-агресора й вони намагаються у будь-який спосіб зберегти свої активи.

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18 травня 2022 року Подільський райсуд Києва наклав арешт на 100% коропоративних прав ТОВ «Брокард-Україна», які, згідно з даними системи YouControl, належали кіпрській компанії «Інденон Холдинг Лімітед», а через неї — бенефіціарній власниці російської мережі «Л'Этуаль» росіянці Тетяні Володіній. Проте вже через 5 днів, 23 травня, компанія оголосила, що ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон» купив француз Філіп Бенасен. Попри заборону на законодавчому рівні змінювати бенефіціарів у компаніях, якими володіли росіяни, у вересні 2022 року в реєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ «Брокард-Україна» вже зазначений громадянин Франції Філіп Бенасен.

У відповідь на інформаційний запит редакції ФАКТИ, АМКУ повідомив, що до комітету надійшли повторні заяви уповноважених представників компанії «Philippe Benacin Holding» і ТОВ «Алькор и Ко» й вони прийняті до розгляду.

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При цьому АМКУ паралельно розпочав розгляд за ознаками вчинення компанією «Philippe Benacin Holding» порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

«З точки зору українського законодавства угода є протизаконною, тому що з 3 березня 2022 року діє постанова КМУ № 187 „Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації“. Згідно цієї постанови, заборонена зміна бенефіціарів у компаніях, якими володіють росіяни», — коментує ситуацію аналітик ГО «Антикорупційний блокпост» Роман Портянко.

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За його словами, таким чином, в АМКУ визнають факт володіння ТОВ «Брокард» уже за новим власником й тепер новий власник для легалізації нового активу може сплатити невеликий штраф, — 5% від доходу за минулий рік.

«За припущеннями сума штрафу може становити 200−250 тисяч доларів», — додав Портянко.

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Він закликав СБУ та ДБР розпочати кримінальні провадження щодо незаконного продажу компанії «Брокард», а також факту роботи росіянки Тетяни Володіної в окупованому Криму.

«В сухому залишку ми отримуємо перший випадок, коли російська компанія, яка працювала з 2014 року в окупованому Криму, уникає конфіскації активів, попри всі наявні підстави. Після цього в чергу вишикуються сотні компаній з російським бенефіціарами, котрі зможуть продати свій бізнес в Україні. Це справжній подарунок для росіян», — попередив Роман Портянко у своєму блозі на «Цензор.нет».

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