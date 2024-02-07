Чи законна зміна власника «Брокард Україна»? В цій історії останнє слово має сказати АМКУ

Російський бізнес у роки незалежності України становив значну частину національної економіки нашої країни. Він був присутній у багатьох секторах — енергетичному, банківському, аграрному, гірничо-металургійному, парфумерному тощо. Російський приватний капітал залишався широко представлений у всіх сферах економіки й добре себе почував всі вісім років російсько-української війни. За нього взялися тільки після 24 лютого 2022 року — початку повномасштабної війни росії проти України. Тоді було ухвалене відповідне законодавство, і російські активи потрапили під пильне око правоохоронців. Їх почали арештовувати з метою подальшого передання в управління АРМА або націоналізації.

Тоді й виникли проблеми у мережі магазинів преміальної косметики й парфумерії Brocard через російське коріння. 18 травня 2022 року Подільський райсуд Києва наклав арешт на 100% коропоративних прав ТОВ «Брокард-Україна», які, згідно з даними системи YouControl, належали кіпрській компанії «Інденон Холдинг Лімітед», а через неї — бенефіціарній власниці російської мережі «Л'Этуаль» росіянці Тетяні Володіній. Проте вже через 5 днів, 23 травня, компанія оголосила, що ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон» купив француз Філіп Бенасен. Цікавим є той факт, що французька філія косметичної корпорації Inter Parfums, Inc., яку очолює Бенасен, до початку війни росії проти України була найбільшим постачальником парфумів для російської мережі «Л'Этуаль» та наразі продовжує вести бізнес із росіянами та білорусами, сплачуючи податки в цих країнах.

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Бенасен, коментуючи придбання у листі Forbes, заявив, що «сума угоди була невеликою», а необхідність покупки пояснив бажанням допомогти врятувати бізнес. Питання — кому?..

Вже 8 червня Асоціація рітейлерів України (RAU) з посиланням на лист «Brocard Україна» компаніям-партнерам повідомила, що Philippe Benacin Holding придбав ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон».

«Угода була завершена 23 травня 2022 року, про що було поінформовано Антимонопольний комітет України», — йшлося у повідомленні.

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А 16 червня 2022 року пресслужба Антимонопольного комітету повідомила, що АМКУ не надавав дозвіл французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на купівлю 100% ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон». Там пояснили, що не могли видати дозвіл на концентрацію через дію спеціальних процедур на період воєнного стану (йдеться про постанову Кабміну № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» від 3.03.2022 року. — Авт.).

«Росіяни можуть використовувати французів для присипляння пильності української влади. Такий висновок напрошується, беручи до уваги швидкість укладання угоди, невелику суму угоди та довгострокову „дружбу“ двох власників найбільших парфумерних мереж», — прокоментував ситуацію експерт ринку рітейлу виданню «Дєло» на умовах анонімності.

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Попри заборону на законодавчому рівні змінювати бенефіціарів у компаніях, якими володіли росіяни, у вересні 2022 року в реєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ «Брокард-Україна» вже зазначений громадянин Франції Філіп Бенасен.

«Немає гарантій, що мережу продали не на папері, поки не вляжеться, адже Бенасен не випадково з'явився. Його холдинг постачає продукцію до мережі Тетяни Володіної у рф „Л'Этуаль“. У своєму річному звіті за 2022 рік компанія Бенасена Inter Parfums Inc зазначила: „Рік був нелегкий, і компанія продовжує постачати товари в росію, хоча й у менших обсягах“. Відтак, нині у продажу в мережі „Л'Этуаль“ найпопулярніші бренди Inter Parfums Inc, і ні, це не стратегічний запас з довоєнних часів. Новинки від Jimmy Choo за 2023 рік», — йшлося у розслідуванні Bihus.info.

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Журналісти-розслідувачі зазначили, що загалом визначення товарів лакшері — це товари ціною понад 300 євро. Тож тепер французи постачають до рф те, що дешевше, і формально нічого не порушують, намагаючись всидіти на двох стільцях — російські гроші їм не пахнуть.

Так, у річному звіті компанії Inter Parfums за 2023 рік йдеться, що через війну росії проти України та дію санкцій у першому півріччі на ринок росії та білорусі припадало меньше 4,5% загальних обсягів продажів компанії. Проте вже у другому півріччі вдалося повернутися до більш високого рівня доходів та, відповідно, сплати податків.

«Дозволивши Володіній переоформити „Брокард“, держава втратила можливість конфіскувати її актив — компанію, у якої напередодні вторгнення на рахунках було понад 500 млн гривень, і по балансу числилося ще активів на мільярд. Це можна було конвертувати у щось корисне для фронту, а на компанію знайти управителя, аби мережа продовжувала працювати, платити податки у бюджет і зарплати працівникам», — йшлося у розслідуванні Bihus.info.

На думку аналітика ГО «Антикорупйційний блокпост» Романа Портянка, протягом двох років війни компанія «Брокард» продовжує працювати на українському ринку, порушуючи закон, що наводить на думку про подвійні стандарти роботи правоохоронної системи.

«Після протизаконного продажу росіянкою бізнесу в Україні жоден з правоохоронних органів не розпочав розслідування за фактом протизаконного відчуження майна. Антимонопольний комітет України також сховав голову в пісок та не здійснив необхідних дій у зв’язку з тим, що компанія була придбана французом без згоди комітету», — каже експерт.

5 грудня 2023 року під час засідання Кабміну, на якому планувалося ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні 50 об’єктів права власності росії та її резидентів, з переліку компаній, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, чомусь було вилучено «Крюківський вагонобудівний завод» та «Брокард Україна».

«Кабінет міністрів України підготував список компаній, які підлягають націоналізації через зв’язки з росіянами. Проте в останній момент компанію „Брокард“ було вилучено з цього списку. Чим довше йде війна, суспільство все частіше буде задавати незручні запитання до діяльності правоохоронних органів, органів влади. Дозволивши Володіній переоформити „Брокард“, держава втратила можливість конфіскувати її актив», — зазначив Роман Портянко.

Також, за інформацією джерел, стало відомо, що, попри рішення АМКУ, француз Філіп Бенасен тричі збирав та подавав документи на отримання дозволу купівлі «Брокарду». Останні заяви надійшли 18 грудня 2023 року від Philippe Benacin Holding і ТОВ «Алькор и Ко». Вони прийняті АМКУ до розгляду.

«Французька компанія просить дозволити купити понад 50% в Indenon Holdings Limited та Nevioco Holdings Limited (м. Лімасол, Кіпр), яким належить мережа магазинів „Брокард“. Станом на 11.01.2024 заяви прийняті до розгляду, для опрацювання в АМКУ є 30 днів. Важливо нагадати чиновникам, що, незважаючи на війну, „Брокард“ продовжує працювати в Україні. Російський бізнес Тетяни Володіної, мережа „Л'Этуаль“, активно працює на окупованих територіях України. Зокрема, працює 6 магазинів в Криму, а також в Донецьку та Луганську. Дана компанія на території України працює та сплачує податки до казни країни-агресора, яка кожного дня вбиває наших громадян», — наголосив Роман Портянко.

Втім, в офісі «Брокарду» заявляють, що правоохоронні органи не мають до компанії жодних претензій, та відкидають будь-яку причетність росіян до парфумерно-косметичного бізнесу в Україні й називають публікації в ЗМІ черговою спробою конкурентів витіснити компанію з ринку…

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