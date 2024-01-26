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АМКУ не повинен допускати узгодження зміни власності російської компанії «Брокард», — експерт

17:57 26 січня 2024
Брокард

Після протизаконного продажу росіянкою Володіною компанії «Брокард» в Україні жоден з правоохоронних органів не розпочав розслідування за фактом протизаконного відчуження майна. Антимонопольний комітет України також не здійснив необхідних дій через нелегальну купівлю компанії французьким інвестором.

Український бізнес, який продовжує працювати в країні, сплачувати податки та допомагати армії, дедалі частіше задається питанням: чому російський бізнес продовжує працювати в Україні? За два роки війни держава провалила конфіскацію російських активів в середині країни. Про це в авторській колонці пише Роман Портянко, аналітик ГО «Антикорупційний блокпост».

За його словами, за два роки війни компанія «Брокард» продовжує роботу, грубо порушуючи закон: подвійні стандарти роботи правоохоронної системи більш як очевидні з урахуванням швидкої реакції правоохоронців на «кейс Мазепи».

«Росіянка Тетяна Володіна, власниця „Брокард“, переоформила свій бізнес на француза Філіпа Бенасена в розпал війни. Дана угода є протизаконною, адже 3 березня 2022 року Кабінет міністрів України схвалив постанову № 187 „Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації“. Дана постанова на початку війни заборонила будь-яку зміну майнових, корпоративних чи будь-яких інших прав, власниками яких виступають громадяни рф. Однак у травні 2022 року кіпрську компанію переоформлюють на французький холдинг Філіпа Бенасена. У вересні, попри заборону, відповідні правки вносять і в український реєстр», — нагадує історію зміни власника компанії «Брокард» Роман Портянко.

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За словами експерта, Антимонопольний комітет України в червні 2022 року відмовив Філіпу Бенасену в купівлі компанії «Брокард» в росіянки. Причина, яку АМКУ вказав, це те, що розгляд таких справ відкладено до кінця військового стану. Проте, за інформацією з джерел, стало відомо, що після цього француз Філіп Бенасен тричі збирав та подавав документи на отримання дозволу купівлі «Брокарду». Останні заяви надійшли 18 грудня 2023 року від Philippe Benacin Holding і ТОВ «Алькор и Ко».

«Французька компанія просить дозволити купити понад 50% в Indenon Holdings Limited та Nevioco Holdings Limited (м. Лімасол, Кіпр), яким належить мережа магазинів „Брокард“. Станом на 11.01.2024 заяви прийняті до розгляду, для опрацювання в АМКУ є тридцять днів. Важливо нагадати чиновникам, що, незважаючи на війну, „Брокард“ продовжує працювати в Україні. Російський бізнес Тетяни Володіної, мережа „Л'этуаль“, активно працює на окупованих територіях України. Зокрема, працює 6 магазинів в Криму, а також в Донецьку та Луганську. Дана компанія на території України працює та сплачує податки до казни країни агресора, яка кожного дня вбиває наших громадян», — пише Роман Портянко.

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Експерт вважає, що українські правоохоронці просто роблять вигляд, що не помічають кричущих порушень законодавства компанією «Брокард». Згідно з аналітичною системою youcontrol, з 27 вересня 2022 року компанією володіє Філіп Бенасен.

«Після протизаконного продажу росіянкою бізнесу в Україні жоден з правоохоронних органів не розпочав розслідування за фактом протизаконного відчуження майна. Антимонопольний комітет України також сховав голову в пісок та не здійснив необхідних дій в зв’язку з тим, що компанія була придбана французом без згоди комітету», — каже експерт.

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Він також зазначив, що, у відповідності до вітчизняного законодавства, Філіпу Бенасену загрожує штраф до 5% обороту компанії Philippe Benacin Holding за 2023 рік. Сума штрафу може становити 250 тисяч доларів.

«Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів України підготував список компаній, які підлягають націоналізації через зв’язки з росіянами. Проте в останній момент компанію „Брокард“ було вилучено з цього списку. Чим довше йде війна, суспільство все частіше буде задавати незручні запитання до діяльності правоохоронних органів, органів влади. Дозволивши Володіній переоформити „Брокард“, держава втратила можливість конфіскувати її актив», — відзначив Роман Портянко.

Нагадаємо, продаж Brocard завершився ще 23 травня 2022 року, і про відповідний договір було проінформовано Антимонопольний комітет України.

Раніше повідомлялось, що, попри повну заборону змін в реєстрації активів громадян рф в Україні під час війни, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон» став громадянин Франції Філіп Бенасен.

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