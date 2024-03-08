Воїни ЗСУ ліквідували на фронті відомого російського футболіста

Колишній гравець збірної росії з мініфутболу, дворазовий чемпіон країни-агресора 43-річний В'ячеслав Москаленко загинув на війні в Україні, повідомляє championat.com із посиланням на Telegram-канал АСТ-54 Black. Раніше свою смерть на українській землі знайшов батько російської віцечемпіонки Європи з біатлону.

ВІДЕО ДНЯ

Екснападника низки клубів, в активі якого 19 поєдинків та 10 м'ячів у футболці національної команди, було ліквідовано 7 березня воїнами ЗСУ на Донбасі.

В'ячеслав Москаленко — дворазовий чемпіон росії (2003-й та 2004 роки), триразовий володар Кубка країни (2000-й, 2003-й, 2004-й) та переможець національного Суперкубка (2001-й) з мініфутболу. Він виступав за новосибірський «Сибіряк», московські «ДКІ-Газпром», «Динамо» та «Спартак», а також за югоірський клуб «ТТГ-Ява» та підмосковні «Митищі».

РЕКЛАМА

У складі збірної росії чемпіон світу серед студентів, який завершив кар'єру у 2012 році, виступав на Євро-2003.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіона росії з хокею вбито на війні в Україні.

РЕКЛАМА

329

Читайте нас у Facebook