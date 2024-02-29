Батька віцечемпіонки Європи з росії ліквідовано українськими військовими під Авдіївкою

Батька біатлоністки збірної росії Анастасії Гришиної, 46-річного Івана Гришина, вбили українською армією під Авдіївкою, повідомляє Sport24. Раніше свою смерть на українській землі знайшов віцечемпіон рф з хокею Олександр Подставкін.

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«Індивідуальна гонка Кубка росії у дівчат сьогодні розпочнеться з хвилини мовчання на згадку про батька спортсменки збірної росії з біатлону Анастасії Гришиної. Старший сержант Іван Геннадійович Гришин, який пройшов багато гарячих точок, поліг смертю хоробрих під Авдіївкою. Йому було 46 років. Подумки з Настею та її рідними та близькими…» — написав мережі Telegram керівник пресслужби союзу біатлоністів росії Сергій Авер'янов.

Зазначимо, що 21-річна Анастасія Гришина — срібна та бронзова призерка юніорського чемпіонату Європи 2022 року, а також володарка «бронзи» дорослого чемпіонату росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний арбітр з Криму, який воював на боці росії, підірвався на міні.

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