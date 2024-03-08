Молодий місяць 10 березня змінить фінансове становище трьох знаків зодіаку

Раніше тарологи розповідали, як складатимуться фінансові справи всіх знаків зодіаку до 10 березня. А саме у неділю, 10 березня, у багатьох людей може розпочатися новий фінансовий цикл у житті, який може бути пов'язаний як із оновленням у накопиченнях, кредитах, так і з особистою зарплатою, адже це день молодика у знаку Риб. А ще — супермісяць, під час якого Місяць максимально наблизиться до Землі.

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Риби — знак, який часто приносить таємниці та містику, а також обман. Тому цей Молодий місяць через вплив Сатурна може принести ясність у питання грошей, наприклад, може спливти якась таємна інформація, пов'язана з доходами або вкладеннями, пише Ukr.Media. На зміни особливо варто очікувати трьом знакам зодіаку.

Лев

Молодий місяць 10 березня відбувається у поєднанні з Сатурном у вашому секторі фінансів сім'ї, а значить оновлення стосуються грошових питань у вашій парі. Наприклад, у партнера можуть помінятись доходи, або ви самі візьмете на себе нові фінансові зобов'язання. Наприклад, цей Молодий місяць може принести вам новий кредит, розстрочку чи фінансові зобов'язання перед якимось державним органом (наприклад, доведеться сплачувати податки чи страховку).

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Водолій

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Молодий місяць відбувається у вашому секторі фінансів, а значить у вас може з'явитися зарплата, або ви відкладатимете гроші. Можливо, що у вас з'явиться новий фінансовий обов'язок перед старшим родичем. Для багатьох Водоліїв Молодий місяць може принести нове джерело доходів, причому офіційне і серйозне. Він може бути пов'язаний із роботою в мережі, у лікарні чи якісь таємні фінансові виплати.

Стрілець

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У цей Місяць керівник вашого сектора фінансів — Сатурн — буде в секторі нерухомості. Отже, у вас з'явиться нова фінансова історія, пов'язана з житлом. Наприклад, ви можете ділити майно, брати його в кредит або у вас буде підписано новий документ, пов'язаний із зобов'язаннями по житлу.

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Фото Pixabay

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