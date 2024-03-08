Поліція розшукала мешканців Буковини, які напали на військових із сокирами

На Буковині, де місцеві, озброївшись сокирами, напали на військових, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

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«Двоє жителів Вижницького району приїхали до контрольно-пропускного пункту, спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також пошкодили транспортний засіб. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП „Горлеча“. Водій автомобіля „ВАЗ-2121“ здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю.

«Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли. Співробітники відділення № 1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.

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Як писали «ФАКТИ», у Чернівцях ТЦК та поліція у прямому розумінні вибивають із затриманих згоду на мобілізацію.

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