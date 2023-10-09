У Чернівцях ТЦК та поліція у прямому розумінні вибивають із затриманих згоду на мобілізацію, — ЗМІ (фото, відео)

Після резонансного інциденту на Львівщині, де співробітники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату, в ЗМІ почали ширитися дані про схоже свавілля і в Чернівецькому ТЦК.

Так, за повідомленням ресурсу Дорожній контроль, ТЦК та місцева патрульна поліція залучили кримінальника, який бив затриманого ухилянта з метою отримання від нього згоди на мобілізацію. Відео побиття, записане з камери спостереження, з'явилось у мережі Телеграм.

Як вбачається з запису, датованим 30 липня 2022 року, працівники патрульної поліції та працівники ТЦК привезли хлопця у наручниках в державну установу, про що свідчить надпис «черговий».

Далі в кадрі з'являється особа у цивільному з кримінальною зовнішністю, який завдає затриманому удару головою в обличчя.

Спілкування працівників ТЦК з кримінальником

Потім у кадрі з'являються військові — працівники ТЦК. Один з військових також завдає ударів ухилянту.

Після побиття, черговий надає затриманому хлопцю документи на підпис. Хлопець починає щось пояснювати, за що знову отримує «покарання» від співробітників ТЦК і того самого кримінальника.

Нагадаємо, раніше у Тернополі потрапило в мережу відео, на якому «ухилянтів» примусово запаковують у бус. Тоді у ТЦК призначили службову перевірку.

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