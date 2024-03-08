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Непереможний український суперважковаговик нокаутував боксера зі США перед боєм Джошуа — Нганну (відео)

18:26 8 березня 2024
Андрій Новицький

У п'ятницю, 8 березня, у Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді стартував грандіозний вечір боксу, у головному бою якого битимуться Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну. Блискуче провів свій поєдинок непереможний український суперважковаговик Андрій Новицький (10 перемог, 9 з них — нокаутом), який достроково здолав американця Хуана Торреса (11 перемог, 4 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия).

28-річний велетень з Миколаєва (зріст Новицького — 198 см) впевнено розпочав восьмираундовий бій і значно перевершував 37-річного опонента, який виграв три останні поєдинки, у русі. У результаті Новицький добряче відгамселив Торреса і в 3-му раунді лівим хуком і «двієчкою» відправив американця в нокаут, завдавши йому першої дострокової поразки в кар'єрі.

Додамо, що Андрій Новицький уперше боксував в Саудівській Аравії. До цього він виходив на профіринг лише у США та Мексиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Новицький у своєму дебютному бою на професіональному рингу нокаутував бразильця Габріеля Агілара Косту .

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Фото X DAZN Boxing

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