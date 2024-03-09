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Світ

Переговори провалилися: польські фермери посилять свої протести

17:20 9 березня 2024
Акція протесту

Польський уряд Дональда Туска не зміг виконати обіцянку з розблокування пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Україною — протестувальники не пристали на його пропозиції

Про це стало відомо польським ЗМІ за підсумками зустрічі прем’єр-міністра з лідерами фермерського руху.

Зокрема, за словами представника фермерів Анджея Собоцінського, його колегам не сподобалася відмова Туска повністю закрити кордон для імпортного продовольства. Натомість він запропонував лише організувати експорт надлишків зерна задля стабілізації ринку.

Також очільник уряду не задовольнив одну з основних вимог протестувальників, яка полягає в послабленні екологічних вимог ЄС за програмою Green Deal, а лише пообіцяв продовжити переговори з Єврокомісією.

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Загалом, підсумував перемовини голова «Солідарності індивідуальних фермерів» Томаш Обшанський, глава уряду прийшов на зустріч з фермерами «ні з чим», відтак фермери продовжать протести.

Так, вже 20 березня вони мають намір перекрити обласні та районні міста, дороги.

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«Вона (акція. — Авт.) буде навіть сильнішою, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає державної підтримки», — заявив журналістам Обшанський.

Нагадаємо, що днями депутати від польської партії «Права і справедливості» (PiS) оголосили про внесення на розгляд Сейму проєкту постанови, що закликає уряд, серед іншого, запровадити повне ембарго на сільськогосподарські та харчові продукти з України та росії, вийти з «Зеленої угоди» та запровадити дотації для фермерів.

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