На розгляд Сейму: у Польщі готують тотальне ембарго на агропродукцію з України

У Польщі, де протестуючі фермери висипають українське зерно просто на землю, депутати від «Права і справедливості» (PiS) оголосили про внесення на розгляд Сейму проєкту постанови, що закликає уряд, серед іншого, запровадити повне ембарго на сільськогосподарські та харчові продукти з України та росії, вийти з «Зеленої угоди» (низки комплексних заходів, спрямованих на зниження викидів парникових газів, який фермери називають вбивчою — Авт.) та запровадити дотації для фермерів, пише Polskie radio24.

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«Я представляю тут проєкт резолюції, який ми подали на розгляд спікеру Сейму. Це резолюція, підготовлена колом протестуючих польських фермерів і подана депутатами партії PiS. Вона містить три основні меседжі: по-перше, це питання, яке є питанням бути чи не бути польському сільському господарству, а саме — ембарго на продукти харчування, сільськогосподарську продукцію, імпортовану з України. Звичайно, ми виступаємо за те, щоб це ембарго поширювалося також на продукти харчування, сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі», — зазначив депутат PiS Маріуш Блащак, який в минулому уряді був міністром оборони країни.

За його словами, другою вимогою резолюції є відмова від так званого «зеленого курсу». Третій пункт стосується підтримки, компенсації фермерам, які «зазнають збитків, пов'язаних з усім тим, що стосується наслідків війни, яка є результатом російського вторгнення в Україну».

Він оголосив, що фракція PiS вимагатиме розгляду проєкту резолюції на засіданні Сейму, яке розпочнеться 6 березня.

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Польські депутати вимагають, що «ембарго має бути повним, що воно не повинно обмежуватися лише певними продуктами». Поки що офіційних коментарів від української влади щодо даної ситуації не було.

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