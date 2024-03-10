Погода починає псуватися: синоптики пророкують українцям нічні морози та мокрий сніг найближчими днями

В понеділок, 11 березня, погода буде як і минулого тижня. Україна перебуватиме значною мірою під впливом антициклону Klemens, тому опадів завтра в більшості областей не буде. Але невдовзі погода погіршиться — очікуються дощі та мокрий сніг.

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Втім, як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, близькість атмосферних фронтів циклонічної системи Elfi зумовить 11 березня у західних областях дощі та сильний вітер.

Температура повітря істотно не зміниться: у нічні години -1−7 градусів, на заході +1+5 градусів. Протягом дня понеділка очікується на півночі та сході +1+4 градуси, у центральних областях +5+8, на Полтавщині +2+4 градуси. У південній частині та на заході +6+11 градусів, на Закарпатті до +15 градусів. У Києві 11 березня без опадів. Вночі -1−4 градуси, вдень близько +5 градусів. За її прогнозом, надалі очікується зниження температури повітря та збільшення опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

А метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що на початку другої декади місяця погода в нашій країні почне змінюватися внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, які найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму. Температура повітря збережеться вищою за норму, тільки на початку тижня на півночі Лівобережжя прогнозуються нічні морози місцями до -8 °С.

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У понеділок, 11 березня, у західних областях подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с, вдень у західній частині окремі пориви 15 — 17 м/с. Температура повітря в західних та південних регіонах вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С. У центральних, східних та північних областях вночі −3…−8 °С, вдень +2…+7 °С.

У вівторок, 12 березня, на Правобережній частині України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах значні опади, місцями тумани. На Лівобережжі країни переважно без опадів. Вітер південно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та східних областях −3…−8 °С; вдень +3…+8 °С, у південній половині та на Закарпатті +10…+13 °С.

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У середу, 13 березня, у більшості регіонів України, за винятком Криму, Луганської та Сумської областей, пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах вночі місцями ожеледиця. У західних областях тумани. Вітер східний, 5 — 10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, у східних та північних областях −4…+1 °С; вдень +3…+8 °С, на півдні та у Криму місцями +12…+17 °С.

У четвер, 14 березня, невеликий мокрий сніг із дощем очікується місцями у західних та північних областях, у Криму вдень пройде помірний дощ. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах західної половини подекуди ожеледиця. Вітер східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…+5°С, вдень +3…+8 °С, на півдні місцями +9…+12 °С.

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У п'ятницю, 15 березня, у східних та південних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті країни без істотних опадів. У західних та північних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 0…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

У суботу, 16 березня, дощова погода утримається на Донбасі, у Приазов'ї та Криму. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 0…+6 °С, вдень +8…+13 °С.

У неділю, 17 березня, на більшій частині території країни пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що з середини другої декади температура повітря знову опуститься, почнуться опади. А остання десятиденка березня розпочнеться з похолодання, також імовірні опади у вигляді мокрого снігу.

Фото Pixabay

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