Цього тижня на погоду в Україні, які і раніше, впливатиме антициклон, але на відміну від минулої достатньо теплої семиденки, за пару дняв похолодає.

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«На тлі надходження холодного повітря з північних регіонів Європи, у другій половині тижня відбудеться зниження температури на 6 — 10 °C в усіх областях. На півночі Лівобережжя вночі морози часом зміцніють до −5…−10 °С, а вдень температурне тло очікується близьким до 0 °C. При цьому, не виключені місцями опади у вигляді мокрого снігу, які будуть переважно невеликими. Найбільш тепла погода спостерігатиметься на Одещині та у Закарпатті», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 4 березня, у західних областях пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території країни без опадів. У південних областях та на Закарпатті місцями туман. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +5…+10 °С. У південних та західних областях вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С.

У вівторок, 5 березня, на крайньому заході та у Карпатах очікується невеликий дощ, в решті областей України без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +5…+10 °С. У південних та західних областях вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С.

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У середу, 6 березня, у східних, місцями центральних областях та у Карпатах очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +3…+8 °С; у Криму, Одеській області та на Закарпатті +8…+13 °С. На півночі Лівобережжя −1…+4 °С.

У четвер, 7 березня, в Україні суттєвих опадів не передбачається, лише вночі у Криму та на крайньому сході можливий невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень +3…+8 °С. У північно-східних областях вночі −5…−10 °С, вдень близько 0 °C.

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У п'ятницю, 8 березня, очікується погода без істотних опадів. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +3…+8 °С. У східних та північних областях вночі −4…−9 °С, вдень −2…+3 °С.

У суботу, 9 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, на сході місцями до -10 °С; вдень +3…+8 °С, у західній частині місцями +10…+12 °С.

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У неділю, 10 березня, опадів на території України не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень +4…+9 °С, у західних областях +10…+13 °С.

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Про мінливу погоду цього тижня попереджала й синоптикиня Наталія Діденко.

Фото Н.Діденко

«Понеділок в Україні буде з помірною чи й високою температурою повітря: протягом дня +7+11 градусів, на заході +10+15 градусів. Дощі пройдуть у західних областях — окрім Тернопільської та Хмельницької. На решті території України все ще переважатиме суха погода. У Києві 4 березня без опадів, близько +7 градусів», — повідомляла вона та зазначала, що у період з 6 по 9 березня очікується похолодання, потім потеплішає, а потім, з 12 по 15 березня, знову очікується похолодання. Втім, після чергового зниження температури «весна візьме своє».

Нагадаємо, що у лютому в столиці було зафіксовано вісім погодних рекордів. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначали, що середньомісячна температура повітря дорівнювала 2,9°С, що на 5,2°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року.

Фото Pixabay

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