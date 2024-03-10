Астрологи, які раніше дали прогноз наступного тижня для всіх знаків зодіаку, склали також східний гороскоп на цей період. Дотримуючись порад східного гороскопу, можна забезпечити собі успіх протягом усього тижня, пише slovofraza.com.

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Щур

Цього тижня щури можуть розраховувати на підтримку своїх близьких та друзів, які можуть запропонувати цінні поради для досягнення щастя. Понеділок і вівторок будуть найбільш енергійними днями, коли напруженість у відносинах з оточуючими, швидше за все, розрядиться. Це ідеальний час для прояву рішучості у сфері кохання та фінансів.

Бик

Для представників знака Бика період із 11 по 17 березня обіцяє бути вдалим для подорожей та романтичних зустрічей. Однак їм варто виявляти велику тактовність у спілкуванні та уникати пошуку справедливості у тих місцях, де це неможливо. Їхня прямолінійність і гординя можуть трохи завадити, але є можливість встановити гармонійні відносини з партнером.

Тигр

Тиграм слід виявити більше гнучкості у цей чарівний період. У роботі, сім'ї та любові їм необхідний творчий підхід. Всесвіт допоможе вирішити життєві проблеми, якщо вони прислухатимуться до своєї інтуїції. Виявляючи милосердя і допомагаючи нужденним, Тигри можуть заслужити повагу з боку оточуючих.

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Кролик

В даний час підвищена енергійність допоможе Кроликам залучити до себе лише позитивні події та позитивних людей. Це чудовий період для планування покупок та подорожей. Експерти фен-шуй радять Кроликам звернути увагу на придбання меблів та електроніки, щоб використати цей час максимально продуктивно для себе та своєї родини.

Дракон

У Драконів з'являється більше можливостей зміцнити існуючі стосунки чи розпочати нові романтичні зв'язки. Початок тижня та період з 11 по 17 березня будуть сприятливими для прояву романтичних ініціатив. Згідно з фен-шуй, носіння чорного та червоного кольорів допоможе Драконам розкрити свій потенціал та уявити себе з кращого боку.

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Змія

Для Змій наслідки нещодавніх подій цього тижня будуть найменш неприємними, і всі погані передчуття, швидше за все, виявляться помилковими. Це ідеальний час для початку романтичних відносин, а також для відкритих обговорень як на роботі, так і вдома. Важливо не наполягати на правоті. Всесвіт навчить Змій з легкістю і мудрістю ставитися до проблем, що виникають.

Кінь

У Коней можливі травми через підвищену фізичну активність та виробничі заняття, також як розтягнення м'язів під час активного способу життя. Експерти наполегливо рекомендують не витрачати гроші на всілякі бажання та виявляти поміркованість. Лише за умови смирення та уникнення непотрібних ризиків, Коням вдасться досягти своїх цілей у найкоротші терміни за допомогою підтримки Всесвіту.

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Коза

Для Кіз цього тижня основну увагу слід зосередити не початку нових справ, але в завершенні поточних. Експерти також зазначають, що період з 11 по 17 березня ідеально підходить для завершення старих стосунків та позбавлення від токсичного кохання. Важливо бути чесним із собою. Ті, хто відчував труднощі в останні тижні, можуть очікувати на значні фінансові компенсації як підтримку від Всесвіту.

Мавпа

Для Мавп цього тижня любовні стосунки стануть пріоритетом. Всесвіт сприятиме зміцненню існуючих зв'язків або пошуку нового кохання. Фен-шуй рекомендує носіння білих та червоних кольорів для збільшення привабливості в очах протилежної статі. Це сприятливий час для подорожей, покупок і можливо для укладення шлюбу. Мавпам також представиться можливість швидко вирішити проблеми, що виникли.

Півень

Для Півнів ключ до швидкого досягнення успіху полягає в активізації всіх своїх внутрішніх ресурсів. Якщо раніше відносини з близькими людьми опинилися на слизькому шляху, то зараз Всесвіт допоможе відновити їхню гармонію. Весь тиждень обіцяє протікати в атмосфері позитиву, але не варто недооцінювати ризики. Довіра до шостого почуття може допомогти уникнути труднощів як у роботі, так і в особистому житті.

Собака

Для Собак наступний тиждень принесе позитивний вплив Всесвіту, який значно посилить їхнє енергетичне поле. Собаки матимуть можливість розкрити свої таланти та ефективно вирішити складні завдання. Створюються чудові умови для нових починань, пошуку нової роботи, нових друзів та навіть другої половинки.

Свиня

У Свиней настає сприятливий час для усамітнення та зміцнення біополя. Це чудова можливість зайнятися спортом, духовними практиками та відпочинком, а також для набуття нових знань та вступу на нову посаду на роботі. Прохання про допомогу не залишаться без відповіді, тому важливо підтримувати зв'язок із вищими силами і звертатися до Бога через молитву, прагнучи зрозуміти свої духовні цілі та потреби.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найжорсткіших аб'юзерів серед знаків зодіаку.

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