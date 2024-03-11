Левам — командна робота, Козерогам — успіх в кар’єрі, Водоліям — медитація: що обіцяють зорі на день Песика-кіномана Оскара

Другий понеділок місяця, 11 березня — чудовий день для того, щоб хоч краєм ока переглянути фільм «20 днів у Маріуполі», який вперше в історії здобув «Оскар» для України.



Такий перегляд напевне допоможе представникам багатьох знаків Зодіаку знайти цікавих співрозмовників та розширить власний світогляд. А після перегляду можна продовжити день читанням гороскопу.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Плідний і завантажений справами день очікує сьогодні на Овнів. Ваша активність і результативність допоможуть виділитися серед колег і просунутися кар'єрними сходами. Є ймовірність зустріти когось особливого і почати теплі дружні або любовні стосунки.

Телець

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Сьогодні вам доведеться вибирати, чому приділити більше часу: роботі чи сім'ї. Будьте гнучкішими, шукайте компроміси в складній ситуації й тоді вам вдасться зберегти добрі стосунки з близькими людьми. Не бійтеся ризикувати сьогодні, використовувати нові альтернативні підходи до проблем.

Близнюки

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Останні дні були нудними для Близнюків. Але цікаві зустрічі на роботі, нові проєкти та ризиковані ідеї піднімуть вам настрій і додадуть енергії. Вечір 11 березня зірки також рекомендують провести весело, у компанії друзів або колег. Позитивно дивіться на те, що відбувається.

Рак

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Вам доведеться ухвалювати важливі рішення і брати на себе відповідальність за якісь справи. Подумайте двічі, перш ніж дати відповідь, прорахуйте всі наслідки й ризики. Не слухайте сьогодні чужих порад, використовуйте свою інтуїцію, щоб не стати жертвою маніпуляторів або недоброзичливців.

Лев

У конфліктних або складних ситуаціях звертайтеся по допомогу до своїх однодумців або колег, які вас підтримують. Робота в колективі сьогодні буде більш ефективною і плідною. Проявляйте наполегливість, не відступайте від своїх переконань або планів.

Діва

Із самого ранку Дівам доведеться вирішувати побутові питання, робочі проблеми. Проявляйте фантазію, відходьте від свого звичайного способу дій. Так ви швидше впораєтеся з усіма складнощами. Ваш творчий підхід може бути помічений начальством. В особистих стосунках віддайте ініціативу своєму партнеру.

Терези

Проявляйте наполегливість і рішучість, не відступайте від своїх початкових планів. Якщо вам доведеться займатися нудними справами, проявіть фантазію, дійте креативно. Не виключено, що Терези сьогодні отримають подарунки або сюрпризи, але не всі з них будуть приємними.

Скорпіон

День складний і напружений. Скорпіонам потрібно зосередитися на вирішенні робочих питань і не відриватися на другорядні справи. Якщо виникне суперечка з близькою людиною, не наполягайте на своєму, знайдіть компроміс і закінчіть сварку на позитивній ноті. 11 березня можливі сюрпризи.

Стрілець

Не варто псувати собі настрій через дрібні проблеми або неприємності. Спілкування з коханими людьми додасть вам енергії та допоможе вирішити складні питання. Хороший день для занять спортом. Сьогодні у Стрільців велика ймовірність отримання вигідної цікавої ділової пропозиції.

Козоріг

День із підвищеною аварійністю. Проявляйте обережність у всьому, чим би ви не займалися. Активна позиція принесе вам успіх, як в особистому житті, так і в кар'єрі. Можливі приємні сюрпризи або зустрічі. Зірки рекомендують Козорогам провести вечір розслаблено, відновити сили.

Водолій

Готуйтеся до складного емоційно напруженого дня. Навколишні часто будуть вас дратувати, провокуватимуть на конфлікти і суперечки. Уникайте розмов на складні теми, тримайтеся подалі від усіх негативно налаштованих людей. Корисно більше часу провести на самоті, медитувати.

Риби

Щоб зберегти запас енергії та гарного настрою, Рибам 11 березня потрібно більше часу провести з коханими людьми, розслабитися і не вступати в конфлікти з оточенням. У роботі розраховуйте тільки на свої сили: колеги навряд чи будуть вам корисні. Рутинні справи вирішуйте творчо, нестандартно.

Повертаюсь до приємного: отримуючи перший український «Оскар», режисер Мстислав Чернов подякував глядачам та організаторам премії.

«Я вдячний. Але, напевно, я буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста; щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України.

Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, проти ми всі разом, ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу.

Ми можемо зробити так, щоби історію виправити, щоби правда перемогла. І щоби загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоби їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію", — сказав український режисер.

Також нагадаємо, що за Східним гороскопом 11 березня — День Собаки.

І якщо хтось вирішить сьогодні завести чотириногого друга то його, звичайно, краще назвати Оскаром. Так у вас вдома буде власний Оскар, який буде нагадувати про першу велику перемогу українських кіномитців.

Крім того, собаки — чуйні і добрі створіння, які ніколи не зрадять у важких ситуаціях і завжди прийдуть на допомогу. До того ж з песиком вам ніколи не буде нудно.

«У особистому житті цей день принесе вам розуміння і підтримку від вашого партнера або близьких друзів. Зосередьтеся на взаєморозумінні та відкритості у ваших взаємини, щоб зміцнити ваші особисті зв'язки. Але сьогодні будьте уважними до потреб і почуттів членів вашої сім'ї. Знаходьте час для спілкування і виявлення підтримки, щоб зміцнити ваші зв'язки і створити гармонію вдома», — радять знавці Східної астрології.

В програму переглядів сьогоднішнього дня звичайно, потрібно обов'язково включити «20 днів у Маріуполі». Але оскільки цей фільм розповідає про життя, в якому ми зараз живемо, то десь під вечір облегшити сприйняття реальності можна буде за допомогою нових кліпів від українських митців.

До прикладу, відомої пісні Ірини Білик, яка зазвучала зовсім по-іншому українською.

Або нове творіння Олі Полякової, в якому вона показала всіх своїх дівчаток і покаялась перед мамою.

На самісінький вечір (коли діти вляжуться спати) можна залишити кліп «фартових баб», в кому вони називають себе «секс-бомбами УА».

Також можна потішити себе думкою про те, що скоро для деяких українців почнеться дуже «фартовий» період.

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